Trump le ofreció ser vocero de la Casa Blanca al jefe de la UFC y quiere sumar a un grupo de luchadores

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este sábado al anunciar que le ofreció el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca a Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la principal organización de artes marciales mixtas del mundo y uno de sus aliados más cercanos. Pero el anuncio llegó acompañado de una propuesta todavía más insólita: que el empresario lleve consigo a un grupo de reconocidos luchadores para ayudarlo a enfrentar a sus adversarios políticos.

“Me complace anunciar que al gran Dana White, un luchador y guerrero violento, se le ha ofrecido el puesto de secretario de prensa de Estados Unidos”, escribió Trump en su red social Truth Social, en un mensaje que rápidamente llamó la atención por su tono y por los nombres incluidos en la propuesta.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

El mandatario aseguró que le pidió al empresario que incorporara como asistentes a Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris, a quienes mencionó expresamente en su publicación.

“Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática”, sostuvo Trump, antes de cerrar con un pedido directo a su amigo: “Dana será un secretario de prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, aceptá el trabajo!”.

La publicación dejó abiertos varios interrogantes. No estaba claro si se trataba de una propuesta formal para incorporarlo al gobierno o de una nueva provocación política del presidente, que suele recurrir al humor, la exageración y los mensajes inesperados en sus redes sociales.

Hasta el momento, tampoco se había confirmado una respuesta pública de White a la oferta ni se habían anunciado detalles sobre un eventual nombramiento.

Un viejo aliado de Trump

White es una figura conocida en el entorno del presidente estadounidense. El empresario, que convirtió a la UFC en un fenómeno deportivo y comercial de alcance internacional, mantiene desde hace décadas una relación personal con Trump y ha sido uno de sus respaldos más visibles dentro del mundo del deporte.

La amistad entre ambos se remonta a los primeros años de expansión de la UFC, cuando Trump abrió las puertas de sus propiedades para organizar eventos de artes marciales mixtas, en momentos en que la disciplina todavía enfrentaba dificultades para conseguir escenarios importantes.

Trump conversa con Dana White durante el evento UFC Freedom 250, realizado en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington EVAN VUCCI - POOL

Con el tiempo, esa relación se transformó también en una alianza política. White respaldó públicamente al republicano durante sus campañas presidenciales y participó en actos y convenciones del Partido Republicano para defender su candidatura.

La relación alcanzó un nuevo nivel de visibilidad durante el segundo mandato de Trump, cuando ambos impulsaron la celebración de un evento de la UFC en los jardines de la Casa Blanca en junio de 2026, en el marco de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia estadounidense y el cumpleaños número 80 del mandatario.

Un puesto marcado por los cambios

La sorprendente propuesta se produce en medio de una etapa de inestabilidad en la oficina de prensa presidencial.

Karoline Leavitt, una de las figuras más reconocibles de la comunicación de Trump, dejó su puesto a fines de agosto, después de anunciar que quería dedicar más tiempo a su familia. Su salida abrió una búsqueda de reemplazante que derivó en nuevos cambios dentro del equipo.

Trump y Dana White en el Salón Oval durante el evento UFC Freedom 250, realizado en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington AL DRAGO - POOL

El 9 de octubre, Trump anunció que había elegido a Katie Zacharia, comentarista conservadora y asesora de comunicaciones de Trump Media & Technology Group, para ocupar el cargo. Sin embargo, su paso por la Casa Blanca fue extraordinariamente breve: fue apartada el 16 de octubre, después de apenas cinco días en funciones, en medio de cuestionamientos sobre sus credenciales profesionales y su desempeño ante la prensa.

Desde entonces, la búsqueda de un nuevo portavoz se convirtió en otro de los asuntos pendientes de la administración republicana.

El anuncio sobre White llega, además, apenas cuatro días después de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que los republicanos sufrieron una dura derrota y perdieron el control de ambas cámaras del Congreso.