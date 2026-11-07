James Talarico, senador electo de Texas: “Los latinos apoyaron en esta elección y yo los voy a apoyar en el Senado”

El senador electo de Texas, James Talarico, reconoció el respaldo de los votantes hispanos y se comprometió a defender a las comunidades inmigrantes desde Washington. Lo hizo en una entrevista con Noticias Telemundo, tras su victoria del 3 de noviembre de 2026 frente al republicano Ken Paxton. Allí prometió límites al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y una revisión de sus prioridades operativas y presupuestarias.

Qué prometió James Talarico a los votantes hispanos

Ante los votantes hispanos, afirmó: “Ustedes me apoyaron en esta elección, yo los voy a apoyar en el Senado de EE.UU.”.

Talarico cuestionó las intervenciones del ICE BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cuestionó las intervenciones de agentes enmascarados y el uso de vehículos sin identificación.

Calificó esos procedimientos como una amenaza para los vecinos inmigrantes y acusó al ICE de actuar como una “policía secreta”.

Cambios en los operativos del ICE que propone Talarico

“Como el próximo senador por Texas, voy a tomar medidas estrictas contra el ICE” , declaró.

, declaró. Aclaró que no busca eliminar la agencia: “Bueno, necesitamos al ICE, pero eso no es lo que estamos viendo en este momento en esta agencia”.

“Tenemos que tomar todo ese dinero que se ha puesto en el ICE y tenemos que devolverlo a nuestras comunidades”, expresó Talarico BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pidió que los nuevos agentes cuenten con experiencia en aplicación de la ley.

Citó el caso de Lorenzo Salgado Araujo, el trabajador mexicano que murió baleado por un agente migratorio en Houston el 7 de julio de 2026.

Presupuesto del ICE: la propuesta de redirigir fondos a la salud

“Tenemos que tomar todo ese dinero que se ha puesto en el ICE y tenemos que devolverlo a nuestras comunidades”, expresó, al vincular esa propuesta con el sistema de salud comunitario.

No precisó montos, partidas presupuestarias ni un proyecto de ley para concretarla.

Qué puede hacer el Senado frente al ICE

Las comisiones del Senado supervisan a las agencias del Poder Ejecutivo , y el financiamiento federal depende de leyes presupuestarias aprobadas por el Congreso.

, y el financiamiento federal depende de leyes presupuestarias aprobadas por el Congreso. Según el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, ese es el principal órgano de supervisión de la Cámara alta y tiene jurisdicción sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Resultados de la elección al Senado en Texas

Con el 67% de los votos escrutados, Talarico obtenía el 59,2% frente al 39,2% de Paxton, una diferencia de más de 1,4 millones de votos.

La campaña, de más de 573 millones de dólares, fue la elección no presidencial más cara de la historia del país.

James Talarico ganó la elección al Senado de Texas frente al republicano Ken Paxton ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para tener en cuenta

Talarico es senador electo. Sus anuncios sobre el ICE son propuestas políticas.

Esas propuestas no modifican las reglas migratorias vigentes.

Hasta ahora no presentó una iniciativa legislativa concreta.

Cualquier cambio en el financiamiento de la agencia deberá pasar por el debate en el Congreso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.