Trump perdió las midterms y ahora desafía a la Justicia por la megaobra de US$250 millones en Washington

Una jueza federal bloqueó de manera temporal la construcción de un arco de triunfo que el presidente Donald Trump planeaba construir entre el Monumento Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, Washington. El fallo responde a demandas presentadas por un grupo de veteranos de la Guerra de Vietnam.

Qué se sabe de la disputa legal por el arco de triunfo de Trump

La orden fue publicada por la jueza del distrito de Columbia, Tanya Chutkan , el jueves 5 de noviembre por la noche.

, el jueves 5 de noviembre por la noche. En el documento, prohíbe de forma inmediata cualquier actividad de construcción, instalación de servicios públicos o cierre de vías en la zona de Memorial Circle.

Se reconoció que el inicio de las obras causaría un perjuicio irreparable a Virginia y D.C., derivado de severas interrupciones del tráfico entre jurisdicciones, escorrentía de aguas pluviales en el río Potomac SAUL LOEB - AFP

De igual modo, exigió a la administración Trump notificar a todos los contratistas y empleados en un plazo de 24 horas y certificar su cumplimiento antes del 9 de noviembre.

“Los demandados deberán presentar una notificación que informe al tribunal sobre el estado de su obligación de comunicar a todas las personas y entidades involucradas. Las obligaciones de notificación previa de los demandados permanecen sin cambios”, cita el escrito.

En la resolución, Chutkan reconoció que el inicio de las obras causaría interrupciones del tráfico entre jurisdicciones y contaminación e interferencia en los servicios de emergencia.

“Habría congestión en el Memorial Circle, un lugar por el que transitan a diario más de 27.000 vehículos, 1100 ciclistas y 1200 peatones para desplazarse. Además, la estructura final afectaría a propiedades históricas que son titularidad del distrito”, destacó.

Cómo es el diseño del arco de triunfo de Trump

El arco prevé construirse entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington. Su propósito es conmemorar el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Según un informe de The Washington Post, la estructura se compone de la siguiente forma:

Estructura principal: el arco de piedra alcanzará los 166 pies de altura.

el arco de piedra alcanzará los Remate superior: estaría coronado por una escultura dorada de la Dama de la Libertad de 60 pies flanqueada por dos águilas doradas en vuelo.

estaría coronado por una de 60 pies flanqueada por dos águilas doradas en vuelo. Comparativa: podría superar el Monumento a Lincoln (99 pies) y a la Casa Blanca (60 pies).

El arco prevé construirse entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington Mariam Zuhaib - AP

En septiembre, Trump afirmó que el arco sería un “complejo militar de primera categoría” que albergaría drones y munición para francotiradores.

No obstante, estos usos militares no figuran en los expedientes de planificación aprobados por la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC, por sus siglas en inglés).

El presidente Trump asegura que el arco del triunfo sería un "complejo militar de primera categoría" Truth Social/@realDonaldTrump

“No existirá ninguna instalación similar en todo el mundo. De las 59 principales ciudades y capitales, Washington D. C. es la única que no cuenta con un Arco del Triunfo, pero ahora lo tendrá”, dijo en su cuenta de Truth Social.

Críticas al nuevo proyecto de Trump

El diseño generó rechazo entre los estadounidenses. Según CBS News, veteranos de la Guerra de Vietnam y defensores del patrimonio (como Jimi Shaughnessy y Bart Collart) denunciaron que instalar una atracción turística deshonra la solemnidad del Cementerio Nacional de Arlington y altera el paisaje del Monumento a Lincoln.

De igual modo, un sondeo realizado por el Washington Post-ABC News-Ipsos el pasado abril, un 52% de los estadounidenses se opone al arco del triunfo, frente a un 21% que lo respalda.