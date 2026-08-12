Reservas comerciales de crudo en EE.UU. se disparan por repunte de importaciones

Las importaciones de petróleo crudo a EE.UU. alcanzaron la semana pasada un nivel inédito desde noviembre de 2024, lo que provocó un fuerte aumento de las reservas comerciales, según datos oficiales publicados el miércoles.

La Eia contabilizó más de 7,3 millones de barriles de crudo importados diariamente durante el periodo de siete días concluido el 7 de agosto.

Los envíos desde Venezuela alcanzaron en particular un nivel sin precedentes desde 2017, lo que refleja los esfuerzos emprendidos por los gigantes petroleros estadounidenses para relanzar la producción en ese país desde la captura en enero del derrocado presidente Nicolás Maduro.

EE.UU. también importó más oro negro del vecino Canadá, un máximo desde marzo de 2025.

Además, tras cinco semanas sin recibir cargamentos de Oriente Medio, EE.UU. recibió una nueva partida de crudo de la región, con unos 100.000 barriles diarios enviados desde Arabia Saudita.

Sumado a una caída de las exportaciones en el mismo periodo (-17%), este fuerte repunte de las importaciones tuvo como efecto engrosar las reservas comerciales en unos 17,4 millones de barriles.

Un salto de los inventarios de esta magnitud no se veía desde hacía más de tres años. El mercado, por el contrario, apostaba por un descenso de 1,8 millones de barriles, según el consenso establecido por la agencia Bloomberg.

Por su parte, la reserva estratégica estadounidense cayó por debajo del umbral simbólico de 300 millones de barriles, algo que ocurre por primera vez desde 1983, de acuerdo con datos de la Eia.

Washington decidió recurrir ampliamente a su reserva estratégica para amortiguar los efectos de su guerra en Irán.

Paralelamente, las refinerías redujeron su ritmo de trabajo (al 96,2% de su capacidad frente al 96,5% de la semana anterior) y la producción estadounidense se mantuvo en torno a 13,8 millones de barriles diarios.

Como desde el inicio del conflicto en Oriente Medio a finales de febrero, estos datos no han cambiado la tendencia del mercado petrolero, que sigue centrado en la evolución de la situación geopolítica.