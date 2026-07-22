Reservas comerciales en EE.UU. de petróleo bruto al alza

Las reservas comerciales de petróleo crudo en EE.UU. aumentaron la semana pasada, en contra de las expectativas del mercado, y aún salieron barriles de la reserva estratégica del país, según cifras oficiales publicadas el miércoles.

De acuerdo con el reporte semanal de la Agencia de Información sobre la Energía (AIE), las reservas comerciales aumentaron en aproximadamente 2 millones de barriles en la semana finalizada el 17 de julio, hasta un total de 411,7 millones de barriles.

Los actores del mercado apostaban por un descenso de alrededor de 2 millones de barriles, según la mediana de un consenso elaborado por la agencia Bloomberg.

Este aumento se debe en particular a un incremento de las importaciones (+2,06% con respecto al período anterior), combinado con una caída de las exportaciones (-9,89%).

La evolución de los inventarios comerciales también estuvo influida por un ajuste estadístico de la AIE, que añadió unos 154.000 barriles diarios a los volúmenes que llegaron al mercado estadounidense.

En paralelo, aún se extrajeron barriles de la reserva estratégica nacional por alrededor de 5 millones, para compensar las perturbaciones del suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.