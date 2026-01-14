Reservas de petróleo en EEUU crecen a pesar de previsiones de reducción

Las reservas comerciales de petróleo de Estados Unidos se dispararon la semana pasada, contrariamente a las previsiones del mercado que apuntaban a un descenso, informó el miércoles la EIA, la agencia estadounidense de información energética.

Durante el periodo de siete días que finalizó el 9 de enero, estas reservas aumentaron en 3,4 millones de barriles debido al crecimiento de las importaciones de crudo, mientras que los analistas esperaban una disminución de alrededor de 1,7 millones de barriles, según la previsión media de un consenso establecido por la agencia Bloomberg.

Sin contar las estratégicas, las reservas se situaron en 422,4 millones de barriles.

Las reservas estratégicas crecieron ligeramente con respecto al período anterior, hasta alcanzar los 413,7 millones de barriles, en torno a sus niveles más altos desde septiembre de 2022.

Este aumento se debe en buena parte a una significativa subida de las importaciones (+11,88%), hasta unos 7,1 millones de barriles diarios, el nivel más alto desde noviembre de 2024.

Las exportaciones aumentaron muy ligeramente (+1,01%), hasta los 4,3 millones de barriles diarios.