Reservas estratégicas de petróleo de EE.UU., en su nivel más bajo desde 1983

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos cayeron la semana pasada a su nivel más bajo en más de 4 décadas debido a las perturbaciones en el suministro de crudo por la guerra en Oriente Medio, según datos del gobierno publicados el lunes

Al 12 de junio, la reserva estratégica estadounidense (SPR) contaba con solo 340,3 millones de barriles, 8,9 millones menos que la semana anterior, según cifras semanales publicadas por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Es el nivel más bajo desde julio de 1983

Para aliviar las tensiones de suministro relacionadas con la guerra, Washington se comprometió a liberar progresivamente 172 millones de barriles de los 415 millones que componían las reservas estratégicas a finales de febrero