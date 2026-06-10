Reservas semanales de petróleo de EE.UU. vuelven a caer

Las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron drásticamente la semana pasada, lo que marca una fuerte demanda ante la ausencia de una gran parte del petróleo del Golfo

Según el informe semanal de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (Eia), publicado el miércoles, las reservas comerciales disminuyeron en aproximadamente 7,2 millones de barriles durante el período de siete días que finalizó el 5 de junio

El mercado había anticipado una disminución más moderada, de alrededor de 2,2 millones de barriles, según la media de un consenso recopilado por Bloomberg

Sin embargo, el mercado no pareció haber sido tomado por sorpresa, ya que los precios continuaron subiendo, impulsados por los acontecimientos geopolíticos

Desde los primeros ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel en Irán, a fines de febrero, las reservas han experimentado descensos semanales más pronunciados de lo habitual

Mientras tanto, la Reserva Estratégica de Petróleo (Spr) continuó agotándose considerablemente (-7,9 millones de barriles). A este ritmo, se encamina a alcanzar su nivel más bajo en 40 años antes del próximo informe de la Eia

Washington solo ha extraído hasta el momento unos 50 millones de barriles de los 172 millones prometidos para mitigar el efecto del bloqueo por Irán del Estrecho de Ormuz

Según la Eia, la producción diaria estadounidense ascendió a 13,8 millones de barriles, prácticamente un máximo histórico

Además, las refinerías operaban al 95,3% de su capacidad, un nivel no visto desde el verano pasado

Tanto las importaciones como las exportaciones disminuyeron la semana pasada, en 8% y 17% respectivamente

Estados Unidos mantiene un buen suministro, con más de 20 millones de barriles diarios

La demanda de gasolina se ha recuperado, mientras que los precios en las gasolineras han bajado ligeramente desde finales de mayo en Estados Unidos, aunque siguen estando muy por encima de los niveles previos a la guerra