Incómodo momento en la concentración de Colombia: Yerry Mina obligó a compañero a frenar entrenamiento

La Selección Colombia no pierde tiempo en territorio mexicano. El elenco nacional trabaja con el acelerador a fondo en la Academia AGA, base de operaciones en Guadalajara para lo que será su debut del próximo 17 de junio contra Uzbekistán en el grupo K del Mundial 2026. Este sábado se vivió una situación bastante particular que dejó una imagen llamativa.

Un momento cargado de tensión

El plantel se disponía a dejar el hotel de concentración para poner rumbo al centro de entrenamiento del Atlas mexicano, cuando Yerry Mina obligó a Jhon Arias a firmarle el autógrafo a uno de los aficionados que se agolparon en la entrada del lugar.

El defensor central iba al lado de Arias y escuchó los gritos de una persona que le pidió una firma a la estrella del Palmeiras de Brasil.

El chocoano intentó hacer oídos sordos, pero Minalo lo abrazó y lo llevó contra su voluntad para que pusiera su autógrafo. A John no le habría gustado mucho la situación por la cara que puso.

Selección Colombia y su preparación en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo dejó el misterio de lado en México. Abrió las puertas de la Academia AGA para que la prensa documentara parte de los trabajos del seleccionado y le dio un espacio a los aficionados para que apoyaran a sus jugadores.

Los 26 jugadores convocados trabajaron a la par, incluido el delantero Jhon Córdoba, quien arribó a la Selección con un problema físico y no pudo sumar minutos en los juegos de preparación contra Costa Rica, en Bogotá, y contra Jordania, en San Diego (Estados Unidos).

Lorenzo reiteró que el artillero sigue con su proceso de recuperación y todo está siendo monitoreado por los médicos de la selección.

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“Va bien. Como es un tendón, es un tema delicado, pero lo vamos manejando día a día. Ya logró entrenar con el grupo, ya está bastante bien”, señaló el estratega argentino al pisar territorio mexicano.

Lorenzo priorizó en los primeros entrenamientos la recuperación de balón y la fase defensiva. Dividió el plantel en cuatro grupos y se enfocó en la resolución de jugadas en inferioridad numérica.

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El estratega argentino ultimará detalles para el partido contra Uzbekistán desde hoy y empezará a perfilar al equipo titular para el debut.