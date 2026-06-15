Qué pasará con el precio de la gasolina ahora que EE.UU. e Irán llegaron a un acuerdo

El acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las tensiones que afectaban el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz provocó una inmediata reacción en los mercados internacionales. La caída del precio del petróleo alimenta la expectativa de un alivio para los consumidores estadounidenses, aunque los especialistas advierten que una reducción sostenida en el valor de la gasolina todavía está lejos de estar garantizada.

Acuerdo entre EE.UU. e Irán: por qué cayó el petróleo y qué falta para reabrir Ormuz

Según informó CNN, los precios internacionales del petróleo registraron este lunes su nivel más bajo en más de tres meses después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo que pondría fin al bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes y permitiría la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Iran habria aceptado frenar su plan nuclear

El crudo Brent, referencia internacional, cayó un 5% hasta los 82,91 dólares por barril, mientras que el petróleo estadounidense descendió un 5,5% y se ubicó en US$80,21 por barril. En apenas una semana, ambas referencias acumularon una baja cercana a los US$10 por barril.

Sin embargo, en el escenario actual, los precios del petróleo continúan aproximadamente US$10 por encima de los niveles previos a los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Irán a finales de febrero.

Precio de la gasolina en EE.UU.: por qué podría volver a subir durante el verano

De acuerdo con CNN, el economista jefe de Rystad Energy, Claudio Galimberti, resumió la situación al señalar que la mejora del sentimiento en los mercados no equivale a una recuperación automática del suministro.

Los expertos consideran que, incluso si los precios caen inicialmente, podrían volver a subir cuando aumente la demanda y los países comiencen a reconstruir sus reservas de emergencia.

El presidente de Rapidan Energy, Bob McNally advirtió que el mercado sigue en un estado vulnerable ante nuevas interrupciones. “Estoy muy preocupado de que podamos ver dispararse los precios del petróleo más adelante este verano, con el crudo avanzando hacia valores superiores a los US$100 por barril y los precios de la gasolina en máximos históricos cercanos a los US$5 por galón”, sostuvo.

Según datos de la AAA, el galón de gasolina regular acumula tres semanas consecutivas de bajas Nam Y. Huh - AP

Gasolina en EE.UU.: el promedio nacional cae por tercera semana consecutiva

Según un comunicado difundido por la American Automobile Association (AAA) el 11 de junio, el promedio nacional del galón de gasolina regular acumuló tres semanas consecutivas de caídas durante la temporada alta de viajes de verano.

Desde el 21 de mayo, el promedio nacional descendió de US$4,56 a US$4,12 por galón gracias a que el precio del petróleo se mantuvo por debajo de los US$100 por barril.

No obstante, la organización advirtió que la situación es impredecible debido a la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz. Aunque los precios permanecen en máximos de cuatro años, todavía están por debajo del récord histórico de US$5 por galón alcanzado el 11 de junio de 2022.

La AAA también detalló que la demanda de gasolina aumentó la semana pasada, al pasar de 8,59 millones de barriles diarios a 8,73 millones. Paralelamente, la producción nacional se incrementó hasta un promedio de 9,7 millones de barriles por día.

Por otra parte, los inventarios comerciales de crudo de EE.UU. disminuyeron en 7,2 millones de barriles respecto de la semana anterior y se encuentran aproximadamente un 5% por debajo del promedio registrado durante los últimos cinco años para esta época.

Las reservas de petróleo en Estados Unidos registraron una caída de 7,2 millones de barriles en una sola semana Aaron Favila - AP

Precio de la gasolina hoy en EE.UU.: promedios nacionales por tipo de combustible

Los datos más recientes publicados por la AAA muestran que los precios siguen en descenso aunque de forma gradual.

Los promedios nacionales son los siguientes: