Buenas noticias para migrantes de Venezuela y Cuba: Uscis retoma pedidos de asilos, green cards y otros trámites

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) informó que acatará por ahora la sentencia dictada el 5 de junio que ordena dejar sin efecto el congelamiento de miles de solicitudes de asilo, permisos de trabajo y residencias permanentes (green cards). Las directrices afectaban a ciudadanos de 39 naciones, entre ellas Cuba y Venezuela.

Uscis confirma que reanudará el procesamiento de solicitudes de cubanos y venezolanos

Mediante un comunicado oficial, Uscis manifestó su discrepancia respecto al fallo, aunque confirmó que seguirá los términos impuestos por la justicia mientras evalúa futuras instancias de revisión legal.

La sentencia(ver PDF) fue dictada por el Tribunal de Distrito de Rhode Island en la causa Dorcas International Institute contra el Gobierno de Estados Unidos. Se formalizó el 11 de junio de 2026 y ordenó la anulación inmediata de los memorandos de política PM 602-0192, PM 602-0194 y la alerta de política PA 2025-26.

Uscis había frenado el procesamiento de solicitudes (Archivo) Fotomontaje realizado con IA (Magnific y Uscis)

Uscis aclaró que, tras la entrada en vigor de la resolución, sus dependencias deben tratar dichas políticas como si nunca existieran. Las normas anuladas se basaban originalmente en las proclamaciones presidenciales 10.949 y 10.998, emitidas en 2025, las cuales justificaban las restricciones bajo argumentos de seguridad nacional y control fronterizo.

El fallo que benefició a miles de migrantes

El juez John McConnell concluyó que el Uscis excedió sus facultades legales al implementar estas pausas administrativas. Según el magistrado, el organismo carecía de sustento normativo para congelar beneficios migratorios de personas que ya residen dentro del territorio estadounidense y cumplen con los requisitos de la ley federal.

En su resolución, el juez fue tajante: “Al promulgar sus últimas políticas de inmigración, el organismo reclama una autoridad legal y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin tener en cuenta los intereses de confianza de los solicitantes que debe considerar; y justifica sus acciones con pretextos de seguridad nacional que enmascaran sentimientos antiinmigrantes”.

Un juez federal de Rhode Island invalidó una serie de normativas del gobierno de Trump que bloqueaban el procesamiento de beneficios migratorios legales, lo que favorece a venezolanos y cubanos Fotomontaje editado con IA (@uscis y Unsplash)

Se frena el congelamiento del Uscis

El alcance de esta decisión judicial permite destrabar trámites que permanecían paralizados por meses. Entre los procesos que recuperan su curso normal se encuentran las solicitudes de asilo, los permisos de trabajo, las residencias permanentes y los procesos de naturalización.

Además, el tribunal dejó sin efecto la guía interna que instruía a los oficiales a considerar la nacionalidad como un factor negativo durante la evaluación de trámites discrecionales. La sentencia también anuló la facultad de la agencia para revisar de forma retroactiva beneficios migratorios ya otorgados.

Para el juez McConnell, el impacto humano de estas políticas resultó severo. El magistrado observó que las medidas pusieron en pausa la vida de innumerables personas únicamente por su lugar de origen, lo que dejó a miles de individuos sin empleo y sin estatus legal.

Las claves de la noticia sobre el Uscis

¿Qué anunció Uscis sobre las solicitudes migratorias congeladas? Uscis confirmó que acatará la sentencia judicial del 5 de junio, la cual ordena dejar sin efecto el congelamiento de miles de solicitudes de asilo, permisos de trabajo y residencias permanentes, reanudando su procesamiento.

Uscis confirmó que acatará la sentencia judicial del 5 de junio, la cual ordena dejar sin efecto el congelamiento de miles de solicitudes de asilo, permisos de trabajo y residencias permanentes, reanudando su procesamiento. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de esta decisión judicial? La sentencia beneficia a miles de migrantes, especialmente ciudadanos de 39 naciones como Cuba y Venezuela, cuyas solicitudes de asilo, permisos de trabajo y residencias permanentes permanecían paralizadas.

La sentencia beneficia a miles de migrantes, especialmente ciudadanos de 39 naciones como Cuba y Venezuela, cuyas solicitudes de asilo, permisos de trabajo y residencias permanentes permanecían paralizadas. ¿Por qué Uscis había congelado inicialmente estos trámites migratorios? Uscis implementó estas restricciones basándose en proclamaciones presidenciales de 2025, justificándolas bajo argumentos de seguridad nacional y control fronterizo, las cuales el tribunal consideró un exceso de sus facultades.

Uscis implementó estas restricciones basándose en proclamaciones presidenciales de 2025, justificándolas bajo argumentos de seguridad nacional y control fronterizo, las cuales el tribunal consideró un exceso de sus facultades. ¿Qué tipo de solicitudes migratorias recuperarán su curso normal? Recuperarán su curso normal las solicitudes de asilo, los permisos de trabajo, las residencias permanentes (green cards) y los procesos de naturalización que se encontraban paralizados por las políticas anuladas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.