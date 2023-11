Reservó un Airbnb y cuando llegó al lugar se horrorizó con lo que vio: terminó durmiendo en el auto

escuchar

Una mujer narró la mala experiencia que vivió al alquilar un departamento para hospedarse. La usuaria de TikTok reservó un Airbnb en Hollywood, una ciudad en la costa este de Florida, entre Fort Lauderdale y Miami. Sin embargo, cuando llegó, vio algunos detalles que la horrorizaron y decidió dormir en su auto.

Tiana Taylor, que publica en la plataforma china con la cuenta @tianatravelss, subió un clip el 17 de noviembre, que acompañó con la frase: “¡La peor experiencia de Airbnb jamás! ¿Te quedarías aquí?”. A poco más de 10 días de su posteo, recibió ya cientos de comentarios y casi 900 mil vistas.

En la primera parte del video se puede ver a la tiktoker desde su vehículo, mientras está cubierta con una manta. “Estoy convencida de que me quedé en el peor Airbnb del mundo”, pronuncia. Después, explica que tuvo que dormir en su auto porque no había manera de que se quedara en el destino que había elegido.

Taylor explicó que llegó a la propiedad alrededor de las 23.30 hs. Desde que estacionó, se asustó y se sintió incómoda. En una entrevista con Business Insider, en la que amplió la información, se sinceró: “Estaba en FaceTime con un amigo y le dije: ‘Esto da mucho miedo, quédate al teléfono conmigo hasta que entre’”. Ese sentimiento de angustia fue creciendo con cada detalle, como cuando vio la manija que estaba torcida y ajustada con un tornillo que sobresalía. “Había una vibra inquietante dentro del lugar”, dijo la joven.

En el video mostró algunas de las cosas que le quitaron la calma, como pequeñas arañas en el baño y la falta de algunos elementos en la ducha, con los dispensadores vacíos. A su vez, Taylor indicó que no había manija para la puerta de la habitación y que en general el sitio se veía sucio. También mostró que las sábanas tenían una mancha y que en la pared había una chinche. Todo este ambiente lo describió como de “vibraciones espeluznantes y extrañas”.

La mujer denunció al anfitrión y así respondió Airbnb

“Dormir en mi coche era una opción mucho más segura”, aseguró para Business Insider. En el clip, la tiktoker agregó que le había enviado un mensaje de texto al anfitrión, pero que él se puso “inmediatamente a la defensiva y fue grosero”, por lo que lo denunció en la plataforma: “No iba a hacerlo si el anfitrión era amable, pero como fue grosero, lo denuncié”.

Taylor afirmó que no hubo señales de alerta importantes cuando reservó la propiedad, excepto que el listado mencionaba que habría arañas. No tenía malas críticas, por lo que se sintió “completamente sorprendida” al encontrar aquellos detalles que no le gustaron: “En la descripción de la propiedad en Airbnb, no mencionaba nada acerca de que el edificio fuera antiguo y no estuviera bien cuidado. De hecho, decía que había sido renovado”.

Con respecto a la solución de la plataforma de hospedajes, explicó que Airbnb fue “extremadamente útil” después de que envió pruebas en video. Sin embargo, comentó que la empresa no pudo proporcionar un reembolso, ya que eso quedaba a discreción del anfitrión, pero sí le dio crédito en su cuenta por la cantidad que había pagado.

Finalmente, la mujer publicó otro clip en TikTok, con algunas capturas de pantalla del anuncio del lugar en Airbnb, en el que indicó que ahora tenía un promedio de 3,91 estrellas de 11 opiniones. Antes de eso, su calificación era de cuatro de cinco estrellas.