"Respetamos a todos los iraníes", reiteran el DT y la estrella de Irán

El seleccionador y el delantero estrella de Irán aseguraron el domingo que respetan "a todos los iraníes", del país o de la diáspora, en vísperas de su debut en el Mundial 2026 en Los Ángeles, donde miembros de oposición al régimen de Teherán preparan una acogida hostil.

"Estoy muy contento de estar aquí en nombre de Irán. Estamos aquí para jugar al fútbol, con respeto hacia los iraníes del país y del extranjero. El fútbol está separado de la política", declaró en una rueda de prensa el seleccionador Amir Ghalenoei.

"Sé que hay una amplia diáspora en Los Ángeles, me alegra que vengan a vernos, espero que recen por nosotros, espero que nos animen y espero que los recompensemos con un buen partido", añadió el DT.

No obstante, una gran parte de la diáspora iraní en Los Ángeles, la más numerosa en el mundo, considera al Team Melli como un instrumento de propaganda de la República Islámica, y ha lanzado llamamientos a manifestarse el lunes alrededor del estadio de Los Ángeles.

La participación de Irán en el Mundial 2026 fue incierta durante mucho tiempo por el conflicto desencadenado en febrero por bombardeos israelí-estadounidenses y sigue ampliamente dominada por las cuestiones geopolíticas.

La selección desplazó a última hora su cuartel general de Arizona a Tijuana, en México, después de que la administración estadounidense se negara a conceder visados a 15 miembros del cuerpo técnico.

El Team Melli llegó el domingo a Los Ángeles, con algo de retraso pese a la corta distancia desde esa ciudad fronteriza.

Estos contratiempos logísticos tuvieron "por supuesto un impacto" en la preparación, admitió el entrenador en una comparecencia ante la prensa que comenzó con una petición del mediador de la FIFA de centrar las preguntas en el fútbol.

El delantero estrella Mehdi Taremi dijo querer "hacer felices a todos los iraníes en todo el mundo" y cree que el fútbol puede "unificar" a todo el país.

"Todo el mundo puede tener su propia opinión, pero estamos aquí por el fútbol, no por la política", manifestó.

Taremi, que ya marcó en 2022 en Catar, subrayó que su país no es el único que ha tenido problemas con la administración estadounidense, citando en particular el caso del árbitro somalí Omar Artan, a quien se le denegó la entrada en Estados Unidos.