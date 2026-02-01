Responsable de Los Ángeles 2028 "lamenta" correos aparecidos en escándalo Epstein

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman, se disculpó este sábado por unos correos electrónicos intercambiados décadas atrás con Ghislaine Maxwell, la cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Estos emails, parte de un posible flirteo entre Wasserman y Maxwell, forman parte de las más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein difundidas el viernes por el Departamento de Justicia, que agregaron nuevo combustible a un caso políticamente explosivo que ha perseguido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Wasserman alegó que los correos intercambiados en 2003 con Maxwell —quien cumple una condena de 20 años por tráficar con menores para Epstein— tuvieron lugar antes de que se conocieran sus delitos.

"Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horrendos crímenes", dijo Wasserman en un comunicado obtenido por la AFP.

El empresario deportivo, de 51 años, aseguró que nunca tuvo "una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein".

"Como está bien documentado, participé en un viaje humanitario como parte de una delegación de la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein", señaló.

"Lamento profundamente haber tenido cualquier asociación con cualquiera de ellos", enfatizó.

Maxwell, de 64 años, fue detenida en 2020 y condenada dos años después por reclutar menores de edad para Epstein, quien murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual.