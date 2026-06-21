Resultado final del Abierto de EE.UU. de golf
A continuación la clasificación final de la edición 126 del Abierto de Estados Unidos, tercer torneo de Grand Slam del golf masculino, que concluyó este domingo con...
A continuación la clasificación final de la edición 126 del Abierto de Estados Unidos, tercer torneo de Grand Slam del golf masculino, que concluyó este domingo con el triunfo del estadounidense Wyndham Clark.
-- Clasificación final del Abierto de Estados Unidos (par-70):
276 - Wyndham Clark (USA) 64-69-70-73
277 - Sam Burns (USA) 71-68-71-67
279 - Tom Kim (KOR) 70-67-72-70
280 - Scottie Scheffler (USA) 72-68-69-71, JT Poston (USA) 71-71-71-67, Keith Mitchell (USA) 70-70-70-70
281 - Gary Woodland (USA) 67-73-73-68, Sam Stevens (USA) 68-69-72-72, Joaquín Niemann (CHI) 78-65-72-66, Tyrrell Hatton (ENG) 74-68-72-67
282 - Justin Rose (ENG) 71-70-73-68, John Parry (ENG) 71-71-71-69, Tommy Fleetwood (ENG) 70-71-70-71, Aaron Rai (ENG) 74-67-72-69, Xander Schauffele (USA) 71-66-73-72, Sahith Theegala (USA) 72-67-70-73
283 - Justin Thomas (USA) 71-68-75-69, Collin Morikawa (USA) 73-65-73-72, Akshay Bhatia (USA) 70-70-73-70, Ben Griffin (USA) 72-70-72-69, Ludvig Aberg (SWE) 69-72-76-66
284 - Matthew Fitzpatrick (ENG) 67-70-74-73
285 - Alex Fitzpatrick (ENG) 71-69-72-73, Ryan Fox (NZL) 70-73-74-68, Ben Kohles (USA) 70-71-74-70, Pierceson Coody (USA) 72-71-71-71, Benjamin James (USA) 69-72-77-67, Jackson Koivun (USA) 72-71-74-68, Ryder Cowan (USA) 68-72-72-73, Emiliano Grillo (ARG) 73-70-67-75, Corey Conners (CAN) 69-72-71-73
286 - Brian Harman (USA) 69-71-73-73, Dustin Johnson (USA) 66-77-71-72, Maverick McNealy (USA) 72-68-73-73, Zac Blair (USA) 71-70-72-73, Max McGreevy (USA) 68-73-73-72, Rory McIlroy (NIR) 69-71-73-73, Keegan Bradley (USA) 70-71-71-74
287 - Robert MacIntyre (SCO) 70-74-73-70, Jacob Bridgeman (USA) 73-71-74-69, Miles Russell (USA) 72-71-74-70, John Keefer (USA) 71-70-76-70
288 - Max Greyserman (USA) 69-73-76-70, Michael Kim (USA) 71-72-70-75, Harry Higgs (USA) 71-68-77-72, Cameron Young (USA) 72-70-73-73, Michael Brennan (USA) 72-71-73-72, Christopher Gotterup (USA) 75-69-73-71, Niklas Nœrgaard (DEN) 71-70-73-74, Im Sung-Jae (KOR) 74-68-71-75, Ryo Hisatsune (JPN) 71-69-73-75, Laurie Canter (ENG) 72-72-71-73
289 - Kurt Kitayama (USA) 74-68-76-71, Ángel Hidalgo (ESP) 69-74-74-72, Adrien Dumont de Chassart (BEL) 71-71-77-70
290 - Nicolás Echavarría (COL) 71-73-75-71, Peter Uihlein (USA) 74-70-80-66, Bud Cauley (USA) 72-72-72-74, Jordan Spieth (USA) 73-70-73-74, Marek Fleming (USA) 72-72-74-72
291 - Spencer Tibbits (USA) 68-74-76-73, Jackson Van Paris (USA) 70-72-76-73
293 - Caleb Surratt (USA) 75-69-75-74, Eric Lee (USA) 74-70-78-71
294 - Andrew Putnam (USA) 74-68-74-78, Russell Henley (USA) 70-73-80-71, James Nicholas (USA) 71-72-82-69, William Mouw (USA) 70-70-74-80, Neal Shipley (USA) 71-73-77-73, Hideki Matsuyama (JPN) 71-73-77-73
297 - Patrick Rodgers (USA) 72-71-80-74
298 - Dylan Wu (USA) 73-71-82-72