El nuevo “sueño americano”: las universidades que enseñan cómo ser influencer y ya causan furor en EE.UU.

Algunas universidades de Estados Unidos lanzaron carreras para enseñar cómo ser influencer, en medio de un auge generalizado por la creación de contenido. En ese marco, expertos explicaron las cuestiones a tener en cuenta antes de inclinarse por la profesión digital en busca del llamado “sueño americano”.

La licenciatura de la Universidad Estatal de Arizona para la formación de creadores

La Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés) lanzó una carrera que otorga el título de Licenciatura en Artes en Creación de Contenido para los nuevos profesionales del ecosistema tecnológico. El programa prepara a los alumnos para ejercer roles como influenciadores y narradores de historias con una visión estratégica de marca.

Dos universidades en Estados Unidos anunciaron el lanzamiento de carreras enfocadas en la creación de contenido Fotomontaje generado con IA

Según explicó la institución en un comunicado, el plan de estudios destaca el diseño de contenido y la producción de materiales para video y pódcast. Los estudiantes podrán desarrollar competencias en la gestión de su imagen personal y en el análisis profundo de sus audiencias potenciales.

Las clases se dan en centros presenciales en Phoenix y Los Ángeles o a través de una plataforma de estudio completamente digital. La facultad busca que los participantes dominen la ciencia de la influencia digital a través de una visión impulsada por datos reales.

A lo largo de la carrera, los alumnos adquirirán experiencia práctica con proyectos de contenido para marcas y pasantías en diversas empresas de medios de comunicación. Asimismo, la universidad facilita viajes de estudio al extranjero donde los jóvenes pueden realizar proyectos de fotografía internacional y cobertura de eventos masivos.

La formación académica habilita a los egresados para ocupar puestos en marketing digital y desarrollo de marcas globales en múltiples industrias. El programa permite incluso la aceleración de los estudios para obtener una maestría en cinco años.

La nueva especialización interdisciplinaria de la Universidad de Syracuse

La Universidad de Syracuse estableció su estructura de liderazgo con la apertura del Centro para la Economía del Creador. Esta oficina es el primer centro de investigación de su clase dentro de un campus universitario estadounidense.

De acuerdo con City Biz, Syracuse lanzará una especialización menor interdisciplinaria durante este próximo otoño. El currículo combinará el conocimiento técnico de la Escuela Newhouse de Comunicaciones con la Escuela Whitman de Administración de Empresas.

La universidad de Syracuse lanzará una especialización para enseñar a cómo aprovechar la imagen propia Shutterstock

Los alumnos podrán elegir materias sobre el aprovechamiento comercial de la imagen propia y el marketing dentro del mundo musical. Todos los estudiantes de cualquier carrera de la universidad tendrán acceso libre a esta formación especializada.

La universidad inauguró un espacio de trabajo colaborativo esta primavera y planea la apertura de nuevos estudios para la grabación de pódcast. Estas instalaciones permiten que los futuros emprendedores conecten con los líderes actuales de la industria tecnológica.

El objetivo central del centro consiste en transformar el aprendizaje académico en una herramienta de éxito dentro de la economía global. Syracuse aspira a convertirse en la autoridad mundial en investigación y enseñanza para los creadores de contenido.

Realidad del mercado y consejos ante la competencia, según un experto

De acuerdo con un especialista, el camino hacia el éxito digital requiere una evaluación honesta de las capacidades personales y del entorno tecnológico. El experto Fredy Tran Nager indicó que el trabajo de un influencer tiene una tasa de éxito muy parecida a la de la carrera de actuación.

“Un estudiante promedio que ingresa a uno de estos programas, que no es atleta, que no tiene la belleza de una supermodelo o que no es un comediante nato”, podría tenerlo muy difícil, advirtió el analista en CNN. Según dijo, la competencia extrema en las redes sociales limita las oportunidades para quienes carecen de rasgos excepcionales.