Qué significa el código QR que figura en el nuevo pasaporte de EE.UU.: el DOS lo explicó

Las autoridades de Estados Unidos incluyen códigos QR en las libretas de pasaporte emisión reciente para facilitar el acceso digital a información oficial de viaje. El código aparece como una pegatina en la parte trasera o impreso dentro del documento según la fecha de emisión.

Código QR del pasaporte de EE.UU.: qué significa y qué información contiene

El código QR permite acceder rápidamente a una página web oficial para consultar consejos y recomendaciones actualizadas. En ese sentido, se trata de un elemento gráfico que es idéntico en todos los libretas de pasaporte emitidas.

Las autoridades federales de Estados Unidos explicaron en X la utilidad del código QR que se encuentra en la libreta del pasaporte Captura de pantalla de X @TravelGov

De acuerdo con lo que informó Travel State en sus redes sociales y en su sitio web, el diseño no cuenta con datos o información de identificación personal del portador. Su inclusión no modifica de ninguna manera la forma en que las aerolíneas y los funcionarios de fronteras revisan el documento.

Por otra parte, la autoridad federal aclaró que las tarjetas de pasaporte no cuentan con este código. La herramienta tecnológica busca modernizar la experiencia del viajero al aportarle enlaces directos a portales gubernamentales para consultar recomendaciones y requisitos de viaje actualizados.

Firma, visas y documentos: qué informa el QR del pasaporte estadounidense

La plataforma digital a la que dirige el código QR del pasaporte en EE.UU. ofrece pautas para firmar correctamente el nuevo documento de viaje en el espacio correspondiente. En ese sentido, especifica que los adultos deben estampar su firma completa con tinta azul o negra en el interior.

Por otra parte, los padres o tutores legales deben cumplir con este requisito en los pasaportes correspondientes a menores de 16 años. El adulto escribe el nombre del menor y añade su propia firma junto al parentesco respectivo.

El código QR solo se podrá encontrar en la libreta del nuevo pasaporte, y no en la tarjeta Magnific

Los documentos de respaldo se envían por correo de primera clase en un paquete separado y pueden llegar hasta cuatro semanas después de la libreta. A su vez, el portal detalla las precauciones necesarias para proteger la libreta contra daños físicos causados por humedad o temperaturas extremas. En ese marco, las autoridades recomiendan conservar el documento en lugares frescos y alejados de fuentes de calor.

Asimismo, el sitio indica la necesidad de verificar visados vigentes dentro del pasaporte anterior antes de planificar traslados internacionales. Los titulares pueden consultar previamente con la embajada emisora para confirmar la validez de visas previas.

Pasaporte de EE.UU.: vigencia, Global Entry y requisitos antes de viajar

La autoridad federal recordó que los titulares deben actualizar de manera obligatoria la información de su cuenta en los programas de viajero de confianza. Los registros piden ingresar el nuevo número de pasaporte junto con la fecha de emisión.

Las normativas vigentes exigen que el documento mantenga una validez mínima de seis meses para permitir el embarque aéreo. De hecho, algunas aerolíneas prohíben el ascenso de pasajeros si no cumplen este requisito en destinos específicos.

Marco Rubio presentó el nuevo pasaporte

El periodo de validez alcanza los diez años para personas mayores de 16 años al momento de la expedición. En cambio, la vigencia se establece en cinco años para menores de edad. Los ciudadanos pueden consultar las advertencias oficiales de viaje correspondientes a los lugares planificados para conocer restricciones de ingreso. Esta consulta permite conocer con anticipación posibles requisitos o restricciones durante los controles fronterizos internacionales.