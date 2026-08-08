Pocos lo conocen: el aviso del IRS que permite disputar una deuda tributaria antes de pagarla

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) protege los intereses de los ciudadanos a través de la Declaración de Derechos del Contribuyente. En determinados casos, el contribuyente también puede acudir a un tribunal para disputar una determinación fiscal.

En qué consiste el derecho a apelar una decisión del IRS

De acuerdo con el sitio web oficial del IRS, los contribuyentes gozan del derecho a una apelación justa e imparcial sobre la mayoría de las decisiones de la agencia. La oficina encargada de este proceso es independiente respecto a los auditores originales del caso.

Para obtener el alivio anunciado por el IRS, los contribuyentes no deben realizar ninguna gestión Imagen ilustrativa generada con IA

Este órgano administrativo busca resolver conflictos con una aplicación de las leyes federales. La independencia de este foro garantiza que el personal no discuta el expediente con otras áreas.

Los contribuyentes tienen la posibilidad de presentar una petición ante el Tribunal Tributario sin realizar el pago antes. Esta opción es un alivio financiero para quienes consideran incorrectos los hallazgos de una auditoría reciente.

En ese marco, la Declaración de Derechos del Contribuyente obliga a la Oficina Independiente de Apelaciones a entregar una respuesta por escrito sobre su dictamen final.

Situaciones y casos específicos para iniciar una disputa al IRS

El derecho a la apelación abarca situaciones diversas que van más allá de una simple revisión de la declaración de impuestos anual. Entre los asuntos que pueden llegar a Apelaciones se encuentran:

Ajustes propuestos después de una auditoría de una declaración.

Rechazos de solicitudes de reembolso o crédito.

Denegaciones de reducción de determinadas multas.

Solicitudes de alivio para el cónyuge inocente.

Rechazos de ofertas de transacción para saldar una deuda por menos del total.

Propuestas de multas por recuperación del impuesto del fondo fiduciario y determinadas sanciones informativas.

Decisiones relacionadas con la exención tributaria de organizaciones.

Determinaciones sobre planes de jubilación.

Ajustes derivados de auditorías de impuestos sobre el empleo o planes de beneficios.

Controversias de cobro relacionadas con gravámenes, embargos y acuerdos de pago.

Determinados ajustes a sociedades.

Solicitudes de reducción de intereses y ciertos impuestos especiales.

La forma de la presentación de apelación puede variar conforme al monto correspondiente de la deuda tributaria ante el IRS IRS / Freepik

El IRS detalló estos derechos en la Publicación 5 para asegurar que los ciudadanos comprendan sus opciones de defensa.

Cómo solicitar una revisión ante la Oficina de Apelaciones

El proceso de apelación requiere la entrega de una protesta por escrito dentro del límite de tiempo que indica el aviso oficial. Los contribuyentes deben enviar este documento a la dirección postal específica que figura en la correspondencia de la agencia.

El formato de la solicitud varía según la cantidad total de impuestos y multas en disputa para cada período fiscal. Si el monto acumulado no supera los 25.000 dólares, el ciudadano puede optar por una solicitud de caso pequeño.

Este trámite solo exige una declaración breve con los asuntos en desacuerdo y las razones que sustentan la posición del contribuyente. Los interesados pueden utilizar el Formulario 12203 para formalizar este pedido ante la oficina correspondiente.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

En cambio, las deudas que exceden el umbral de los US$25.000 obligan a la presentación de una protesta escrita formal y detallada. Este documento debe incluir hechos precisos, referencias legales y una declaración bajo pena de perjurio para su validez.

La oficina de apelaciones organiza una conferencia informal para discutir los puntos en conflicto de manera directa y profesional. El contribuyente tiene la libertad de representarse a sí mismo o contratar a un profesional autorizado para este fin.

Si el diálogo administrativo no produce un acuerdo satisfactorio, el afectado puede elevar su caso ante los tribunales federales. El Tribunal Tributario requiere una petición formal dentro de los 90 días posteriores al aviso de deficiencia.