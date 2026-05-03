El italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, ganó el domingo el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, cuarta carrera

Resultado final del Gran Premio de Miami de Fórmula 1

El italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, ganó el domingo el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, cuarta carrera de la temporada 2026.

Esta es la clasificación final, tras los 308,326 km de carrera:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) los 308,326 km en 1h33:19.273

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 3,264 segundos

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 27,092

4. George Russell (GBR/Mercedes) 43,051

5. Max Verstappen (NED/Red Bull) 43,949

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 44,245

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 53,753

8. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:01.871 minutos

9. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:22.072

10. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:30.972

11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1 vuelta

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1 vuelta

13. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta

14. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) a 1 vuelta

16. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 1 vuelta

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) a 1 vuelta

18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) a 2 vueltas

- Abandonos:

Isack Hadjar (FRA/Red Bull Racing - Red Bull Ford): accidente en la quinta vuelta

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes): accidente en la quinta vuelta

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull Ford): accidente en la séptima vuelta

Nico Hülkenberg (GER/Audi): accidente en la octava vuelta

