Resultado final del Gran Premio de Miami de Fórmula 1
El italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, ganó el domingo el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, cuarta carrera de la temporada 2026.
Esta es la clasificación final, tras los 308,326 km de carrera:
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) los 308,326 km en 1h33:19.273
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 3,264 segundos
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 27,092
4. George Russell (GBR/Mercedes) 43,051
5. Max Verstappen (NED/Red Bull) 43,949
6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 44,245
7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 53,753
8. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:01.871 minutos
9. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:22.072
10. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:30.972
11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1 vuelta
12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1 vuelta
13. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta
14. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) a 1 vuelta
16. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 1 vuelta
17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) a 1 vuelta
18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) a 2 vueltas
- Abandonos:
Isack Hadjar (FRA/Red Bull Racing - Red Bull Ford): accidente en la quinta vuelta
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes): accidente en la quinta vuelta
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull Ford): accidente en la séptima vuelta
Nico Hülkenberg (GER/Audi): accidente en la octava vuelta