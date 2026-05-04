Resultados de la primera ronda de los playoffs de la NBA
A continuación los resultados de los partidos de la primera ronda de los playoffs de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):
- CONFERENCIA ESTE
-- Detroit Pistons (n. 1) - Orlando Magic (n. 8)
(Pistons ganaron la serie 4-3)
19 de abril en Detroit: Pistons - Magic 101-112
22 de abril en Detroit: Pistons - Magic 98-83
25 de abril en Orlando: Magic - Pistons 113-105
27 de abril en Orlando: Magic - Pistons 94-88
29 de abril en Detroit: Pistons - Magic 116-109
1 de mayo en Orlando: Magic - Pistons 79-93
3 de mayo en Detroit: Pistons - Magic 116-94
-- Cleveland Cavaliers (n. 4) - Toronto Raptors (n. 5)
(Cavaliers ganaron la serie 4-3)
18 de abril en Cleveland: Cavaliers - Raptors 126-113
20 de abril en Cleveland: Cavaliers - Raptors 115-105
23 de abril en Toronto: Raptors - Cavaliers 126-104
26 de abril en Toronto: Raptors - Cavaliers 93-89
29 de abril en Cleveland: Cavaliers - Raptors 125-120
1 de mayo en Toronto: Raptors - Cavaliers 112-110 (prórroga)
3 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Raptors 114-102
-- New York Knicks (n. 3) - Atlanta Hawks (n. 6)
(Knicks ganaron la serie 4-2)
18 de abril en Nueva York: Knicks - Hawks 113-102
20 de abril en Nueva York: Knicks - Hawks 106-107
23 de abril en Atlanta: Hawks - Knicks 109-108
25 de abril en Atlanta: Hawks - Knicks 98-114
28 de abril en Nueva York: Knicks - Hawks 126-97
30 de abril en Atlanta: Hawks - Knicks 89-140
-- Boston Celtics (n. 2) - Philadelphia 76ers (n. 7)
(76ers ganaron la serie 4-3)
19 de abril en Boston: Celtics - 76ers 123-91
21 de abril en Boston: Celtics - 76ers 97-111
24 de abril en Filadelfia: 76ers - Celtics 100-108
26 de abril en Filadelfia: 76ers - Celtics 96-128
28 de abril en Boston: Celtics - 76ers 97-113
30 de abril en Filadelfia: 76ers - Celtics 106-93
2 de mayo en Boston: Celtics - 76ers 100-109
- CONFERENCIA OESTE
-- Oklahoma City Thunder (n. 1) - Phoenix Suns (n. 8)
(Thunder ganó la serie 4-0)
19 de abril en Oklahoma City: Thunder - Suns 119-84
22 de abril en Oklahoma City: Thunder - Suns 120-107
25 de abril en Phoenix: Suns - Thunder 109-121
27 de abril en Phoenix: Suns - Thunder 122-131
-- Los Angeles Lakers (n. 4) - Houston Rockets (n. 5)
(Lakers ganaron la serie 4-2)
18 de abril en Los Angeles: Lakers - Rockets 107-98
21 de abril en Los Angeles: Lakers - Rockets 101-94
24 de abril en Houston: Rockets - Lakers 108-112
26 de abril en Houston: Rockets - Lakers 115-96
29 de abril en Los Angeles: Lakers - Rockets 93-99
1 de mayo en Houston: Rockets - Lakers 78-98
-- Denver Nuggets (n. 3) - Minnesota Timberwolves (n. 6)
(Timberwolves ganaron la serie 4-2)
18 de abril en Denver: Nuggets - Timberwolves 116-105
20 de abril en Denver: Nuggets - Timberwolves 114-119
23 de abril en Minnesota: Timberwolves - Nuggets 113-96
25 de abril en Minnesota: Timberwolves - Nuggets 112-96
27 de abril en Denver: Nuggets - Timberwolves 125-114
30 de abril en Minnesota: Timberwolves - Nuggets 110-98
-- San Antonio Spurs (n. 2) - Portland Trail Blazers (n. 7)
(Spurs ganaron la serie 4-1)
19 de abril en San Antonio: Spurs - Trail Blazers 111-98
21 de abril en San Antonio: Spurs - Trail Blazers 103-106
24 de abril en Portland: Trail Blazers - Spurs 108-120
26 de abril en Portland: Trail Blazers - Spurs 93-114
28 de abril en San Antonio: Spurs - Trail Blazers 114-95