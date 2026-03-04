Resultados de la primera ronda del torneo de tenis de Indian Wells

Estos son los resultados de este miércoles de la primera ronda del Masters 1000 y del WTA 1000 de Indian Wells, en California, Estados Unidos.

-- Primera ronda en Indian Wells:

Individual masculino:

Miomir Kecmanovic (SRB) a Daniel Altmaier (GER) 6-3, 1-0 y abandono

Camilo Ugo Carabelli (ARG) a Martin Damm Jr. (USA) 7-6 (7/5), 6-3

Adam Walton (AUS) a Quentin Halys (FRA) 6-3, 6-3

Marcos Giron (USA) a Mariano Navone (ARG) 4-6, 7-5, 6-3

Zizou Bergs (BEL) a Jan-Lennard Struff (GER) 6-3, 6-4

Individual femenino:

Kimberly Birrell (AUS) a Oksana Selekhmeteva (RUS) 6-1, 6-4

Sorana Cirstea (RUM) a Tatjana Maria (GER) 6-4, 4-6, 6-3

Yulia Putintseva (KAZ) a Paula Badosa (ESP) 6-4, 6-2