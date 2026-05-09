“No tenía experiencia”: Spencer Pratt compara su carrera política con un reconocido expresidente

Spencer Pratt volvió a colocarse en el centro de la conversación en Estados Unidos después de comparar su reciente carrera electoral con el ascenso nacional del expresidente Barack Obama. El exintegrante de The Hills defendió su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles, California, y rechazó las críticas sobre su falta de experiencia en cargos públicos.

Spencer Pratt comparó su carrera política con la de Barack Obama

Pratt lanzó oficialmente su campaña para ser alcalde de Los Ángeles en enero de 2026, al cumplirse un año del incendio de Palisades, que destruyó su casa. Desde entonces, construyó un discurso centrado en seguridad, personas sin hogar, gasto público y respuesta gubernamental ante desastres naturales.

Spencer Pratt dio una entrevista para hablar sobre su incursión en la política @spencerpratt/Instagram

En ese sentido, al ser cuestionado sobre su falta de trayectoria política, el empresario insistió en que eso no representa un obstáculo. En entrevista para CBS News dijo que es capaz de gobernar la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.

Según Pratt, Obama enfrentó cuestionamientos similares antes de convertirse en presidente de Estados Unidos. “No tenía experiencia dirigiendo todo el país”, declaró cuando le preguntaron si tenía lo necesario para liderar la segunda ciudad más grande del país.

Obama llegó a la Casa Blanca después de desempeñarse como senador estatal de Illinois entre 1997 y 2004 y como senador federal por ese estado entre 2005 y 2008. En consecuencia, Pratt sostuvo que muchas figuras políticas comenzaron sin experiencia ejecutiva amplia.

Spencer Pratt argumentó que no necesita tener experiencia gobernando, así como un expresidente @spencerpratt/Instagram

Con esa comparación argumentó que un perfil fuera de la política tradicional puede alcanzar puestos de alto nivel: “Él era un organizador comunitario. Yo he ganado dos premios como defensor de la comunidad... Nadie pensó: ‘¿Por qué Obama puede ser senador y luego presidente?’ No tenía experiencia gobernando todo el país, que es mucho más grande que Los Ángeles".

La candidatura de Spencer Pratt surgió después de los incendios en Los Ángeles

La entrada formal de Pratt a la política ocurrió el 7 de enero de 2026, durante el aniversario de los incendios de Palisades. Reportes de Los Angeles Times señalaron que el también influencer perdió su vivienda en ese desastre, que dejó 12 muertos y destruyó más de 6800 estructuras. Pratt responsabilizó públicamente a funcionarios locales y estatales por la respuesta ante la emergencia.

En el mismo evento, Pratt declaró que su campaña buscaría “exponer el sistema” político del condado. Su discurso se enfocó en la gestión de recursos públicos, infraestructura urbana y políticas relacionadas con personas sin hogar. Desde entonces, utilizó redes sociales y entrevistas nacionales para posicionar su imagen como una alternativa fuera de la política convencional.

Pratt se hizo famoso por un reality show en EE.UU. @spencerpratt/Instagram

La trayectoria de Spencer Pratt fuera de la política de EE.UU.

La carrera pública de Pratt comenzó en 2007 gracias al reality show The Hills. Este programa lo convirtió en una figura conocida de la televisión estadounidense junto con Heidi Montag.

Años después, completó estudios universitarios en ciencias políticas en la Universidad del Sur de California. Ahora busca trasladar esa exposición mediática hacia una carrera electoral en Los Ángeles.

Cuándo son las elecciones en Los Ángeles, California

Las primarias de las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles se realizarán el 2 de junio. Los votantes decidirán entre los aspirantes registrados para encabezar el gobierno municipal. Entre los perfiles que participan se encuentra la actual alcaldesa Karen Bass y Pratt.

De acuerdo con el calendario electoral, si ningún aspirante obtiene la mayoría absoluta de votos en la primera ronda, los dos con mayor respaldo avanzarán a una segunda vuelta programada para el 3 de noviembre. Allí se definirá finalmente quién ocupará el cargo.