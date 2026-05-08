Tras la desclasificación de archivos en EE.UU., dos astronautas de Apolo 17 hablaron de su presunto encuentro con OVNIS
La publicación de documentos oficiales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) volvió a poner el foco sobre antiguos relatos olvidados y que podrían ser clave para entender cómo es la vida fuera de la Tierra
- 3 minutos de lectura'
El Departamento de Guerra norteamericano empezó a desclasificar archivos gubernamentales sobre los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), con fotos y videos de acceso público en su sitio web. A partir de estas publicaciones, salió a la luz una conversación que mantuvieron dos astronautas del Apolo 17, la última misión en la que los humanos pisaron la Luna. La misma se llevó adelante entre el 7 de diciembre de 1972 y el 19 de diciembre de 1972.
“Ahora tenemos algunas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo parecido, que pasan flotando mientras maniobramos”, dijo un operador que se encontraba al control de la misión. A lo que otro acotó sobre lo que estaban presenciando: “Hay un montón de luces grandes en mi ventana de abajo, son muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio”.
Este relato se repite en las descripciones realizadas por otras personas que afirman haber visto objetos voladores no identificados (OVNIS) brillantes. Por ejemplo, en uno de los archivos desclasificados se encuentran las declaraciones de siete agentes federales de diferentes equipos que afirmaron haber visto múltiples fenómenos aéreos no identificados en el oeste de Estados Unidos durante dos días en 2023.
Los agentes aseguraron haber visto “orbes que lanzaban otros orbes” a lo lejos, junto con una gran esfera brillante que flotaba en el aire y un objeto semitransparente comparado con una “cometa translúcida”.
Las imágenes de la Luna que reavivaron el misterio sobre la presencia de vida extraterrestre
Entre los nuevos archivos publicados también aparecen fotografías tomadas durante las misiones Apolo entre 1969 y 1972. Una de las imágenes más difundidas corresponde a la superficie lunar captada desde el sitio de alunizaje del Apolo 12. En la fotografía, los documentos oficiales destacan una zona ubicada sobre el horizonte donde supuestamente se observan fenómenos no identificados.
Otro de los registros más analizados muestra hasta cinco fenómenos anómalos cerca de la superficie lunar. Según las anotaciones oficiales, la imagen fue modificada para facilitar la identificación de ciertas áreas específicas. “Estos resultados se proporcionan únicamente con fines contextuales”, aclaran los archivos difundidos por el Departamento de Defensa.
Sin embargo, la imagen que más repercusión generó corresponde nuevamente al Apolo 17. La fotografía, tomada en diciembre de 1972, muestra tres puntos luminosos ubicados en formación triangular sobre el cielo lunar. El propio gobierno estadounidense reconoció que, pese a los análisis realizados durante décadas, todavía no existe consenso sobre qué representa exactamente la anomalía.
“El análisis preliminar sugiere que la característica de la imagen podría ser el resultado de un objeto físico en la escena”, explicaron las autoridades en el informe adjunto. Además, señalaron que, como parte de la nueva investigación, se recuperó la película original de la misión y que la NASA continúa trabajando junto al Departamento de Guerra para completar un análisis más profundo.
Otras noticias de NASA
Gran expectativa. Científicos encontraron un atajo para llegar a Marte que cambiaría para siempre la percepción del universo
Tras la misión a la Luna. Victor Glover, piloto del Artemis II: “Créannos, se ven increíbles, se ven hermosos, y desde aquí se ven como una sola cosa”
Durante la misión. Reid Wiseman, piloto de Artemis II: “La Tierra se ve magnífica, le tomé una foto…una vista realmente majestuosa”
- 1
Información actualizada: el campo de Santa Fe donde la DEA siguió un cargamento de cocaína hasta una pista clandestina
- 2
Adiós Nueva York: el multimillonario que cambia Manhattan por Miami tras un video viral de Mamdani
- 3
Es argentino y abrió en Florida un museo único con 23.500 autos a escala: “El coleccionismo es nostalgia, recuerdos”
- 4
Se vienen tormentas severas en Florida y Texas, y rige una alerta por tornados en varias regiones de Estados Unidos