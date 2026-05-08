Tras la desclasificación de archivos en EE.UU., dos astronautas de Apolo 17 hablaron de su presunto encuentro con OVNIS

El Departamento de Guerra norteamericano empezó a desclasificar archivos gubernamentales sobre los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), con fotos y videos de acceso público en su sitio web. A partir de estas publicaciones, salió a la luz una conversación que mantuvieron dos astronautas del Apolo 17, la última misión en la que los humanos pisaron la Luna. La misma se llevó adelante entre el 7 de diciembre de 1972 y el 19 de diciembre de 1972.

“Ahora tenemos algunas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo parecido, que pasan flotando mientras maniobramos”, dijo un operador que se encontraba al control de la misión. A lo que otro acotó sobre lo que estaban presenciando: “Hay un montón de luces grandes en mi ventana de abajo, son muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio”.

Documento en el que astronautas aseguran haber visto un ovni en el espacio (Foto: Departamento de Defensa de los Estados Unidos)

Este relato se repite en las descripciones realizadas por otras personas que afirman haber visto objetos voladores no identificados (OVNIS) brillantes. Por ejemplo, en uno de los archivos desclasificados se encuentran las declaraciones de siete agentes federales de diferentes equipos que afirmaron haber visto múltiples fenómenos aéreos no identificados en el oeste de Estados Unidos durante dos días en 2023.

Los agentes aseguraron haber visto “orbes que lanzaban otros orbes” a lo lejos, junto con una gran esfera brillante que flotaba en el aire y un objeto semitransparente comparado con una “cometa translúcida”.

Las imágenes de la Luna que reavivaron el misterio sobre la presencia de vida extraterrestre

Registro de un área lunar donde se observan posibles anomalías luminosas cerca del horizonte (Foto: Departamento de Defensa de los Estados Unidos / NASA)

Entre los nuevos archivos publicados también aparecen fotografías tomadas durante las misiones Apolo entre 1969 y 1972. Una de las imágenes más difundidas corresponde a la superficie lunar captada desde el sitio de alunizaje del Apolo 12. En la fotografía, los documentos oficiales destacan una zona ubicada sobre el horizonte donde supuestamente se observan fenómenos no identificados.

Imagen con varios puntos brillantes detectados en la superficie lunar durante la misión (Foto: Imagen con varios puntos brillantes detectados en la superficie lunar durante la misión)

Otro de los registros más analizados muestra hasta cinco fenómenos anómalos cerca de la superficie lunar. Según las anotaciones oficiales, la imagen fue modificada para facilitar la identificación de ciertas áreas específicas. “Estos resultados se proporcionan únicamente con fines contextuales”, aclaran los archivos difundidos por el Departamento de Defensa.

Fotografía tomada en 1972 que muestra tres objetos en formación triangular en el cielo lunar (Foto:Departamento de Defensa de los Estados Unidos / NASA)

Sin embargo, la imagen que más repercusión generó corresponde nuevamente al Apolo 17. La fotografía, tomada en diciembre de 1972, muestra tres puntos luminosos ubicados en formación triangular sobre el cielo lunar. El propio gobierno estadounidense reconoció que, pese a los análisis realizados durante décadas, todavía no existe consenso sobre qué representa exactamente la anomalía.

“El análisis preliminar sugiere que la característica de la imagen podría ser el resultado de un objeto físico en la escena”, explicaron las autoridades en el informe adjunto. Además, señalaron que, como parte de la nueva investigación, se recuperó la película original de la misión y que la NASA continúa trabajando junto al Departamento de Guerra para completar un análisis más profundo.