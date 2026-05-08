Demócratas vs. republicanos: el partido que controlaría el Congreso en EE.UU., según las últimas encuestas

Faltan menos de seis meses para las elecciones de medio término que redefinirán el dominio en el Congreso de Estados Unidos. Los comicios servirán para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes, donde los demócratas y republicanos se esfuerzan por captar votantes. Según las últimas encuestas, el partido opositor consiguió incrementar el apoyo de los electores en los últimos meses y ahora cuenta con una ventaja general de más de cinco puntos.

Los demócratas tienen la ventaja antes de las elecciones del 3 de noviembre

El próximo 3 de noviembre se celebran las elecciones en todo el país norteamericano y, al margen de la definición de los gobernadores de varios estados, una de las contiendas más importantes se centra en los escaños para el Congreso. Actualmente, los demócratas mantienen una ventaja en intención de voto, según las encuestas recopiladas por Real Clear Polling.

Para las próximas elecciones en EE.UU., los demócratas lideran con un 48,9% de apoyo frente al 43,6% de los republicanos Freepik

En el promedio de los últimos sondeos, los demócratas lideran con un 48,9% frente al 43,6% de los republicanos. Esta cifra representa una ventaja de 5,3 puntos. En concreto, las investigaciones más recientes reflejan los siguientes escenarios:

Forbes/HarrisX : elaborado entre el 29 de abril y el 5 de mayo, muestra una intención de voto de 48% para los demócratas y 46% para los republicanos .

: elaborado entre el 29 de abril y el 5 de mayo, muestra una intención de voto de y . Economist/YouGov : realizada entre el 1° y el 5 de mayo, refleja una intención de 44% para los demócratas sobre el 41% de los republicanos .

: realizada entre el 1° y el 5 de mayo, refleja una intención de sobre el . Morning Consult : entre el 30 de abril y el 3 de mayo, presenta una intención de voto de 46% para los demócratas sobre el 43% para los republicanos.

: entre el 30 de abril y el 3 de mayo, presenta una intención de voto de 46% para los demócratas sobre el 43% para los republicanos. NPR/PBS/Marist : realizada entre el 27 y el 30 de abril, coloca a los demócratas con 52% y a los republicanos con 42 %.

: realizada entre el 27 y el 30 de abril, coloca a los y a %. Big Data Poll: elaborado entre el 25 y el 28 de abril, posiciona a los demócratas con 50% y a los republicanos con 39%.

El análisis de las últimas encuestas indica que, si bien los demócratas perdieron apoyo, se mantienen como líderes de cara a los comicios de noviembre. En las elecciones de 2024, el voto congresional fue para los republicanos por 2,7 puntos de diferencia.

Los demócratas mantienen la ventaja en el promedio de las encuestas de cara a las elecciones legislativas de EE.UU. KENT NISHIMURA - AFP

Los enfrentamientos por el control del Congreso entre republicanos y demócratas

En un año electoral, el informe de Real Clear Polling indica que hay ciertos enfrentamientos que pueden ser cruciales para los resultados en EE.UU. Las contiendas principales son:

Senado en Carolina del Norte : Roy Cooper, con 49%, lidera con una ventaja de 6,8 puntos sobre Michael Whatley, con 42,2%.

: Roy Cooper, con 49%, lidera con una ventaja de sobre Michael Whatley, con 42,2%. Senado en Ohio : Jon Husted, con 48,3%, tiene una ventaja de 2,6 puntos sobre Sherrod Brown, con 45,7%.

Jon Husted, con 48,3%, tiene una ventaja de sobre Sherrod Brown, con 45,7%. Primaria republicana al Senado en Georgia: Mike Collins, con 28,3%, lidera con una ventaja de 11,5 puntos sobre Buddy Carter, con 16,8%.

Fórmula rota: la nueva encuesta en EE.UU. que muestra a Trump con más votantes, mientras Vance se desploma

Las opiniones sobre la gestión de Trump, según las últimas encuestas

Asimismo, el análisis midió los índices de aprobación del mandatario Donald Trump y cómo evalúan los ciudadanos su gestión al frente del país: