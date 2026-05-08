Demócratas vs. republicanos: el partido que controlaría el Congreso en EE.UU., según las últimas encuestas
Un promedio de los sondeos más recientes marca una ventaja para el partido opositor
- 3 minutos de lectura'
Faltan menos de seis meses para las elecciones de medio término que redefinirán el dominio en el Congreso de Estados Unidos. Los comicios servirán para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes, donde los demócratas y republicanos se esfuerzan por captar votantes. Según las últimas encuestas, el partido opositor consiguió incrementar el apoyo de los electores en los últimos meses y ahora cuenta con una ventaja general de más de cinco puntos.
Los demócratas tienen la ventaja antes de las elecciones del 3 de noviembre
El próximo 3 de noviembre se celebran las elecciones en todo el país norteamericano y, al margen de la definición de los gobernadores de varios estados, una de las contiendas más importantes se centra en los escaños para el Congreso. Actualmente, los demócratas mantienen una ventaja en intención de voto, según las encuestas recopiladas por Real Clear Polling.
En el promedio de los últimos sondeos, los demócratas lideran con un 48,9% frente al 43,6% de los republicanos. Esta cifra representa una ventaja de 5,3 puntos. En concreto, las investigaciones más recientes reflejan los siguientes escenarios:
- Forbes/HarrisX: elaborado entre el 29 de abril y el 5 de mayo, muestra una intención de voto de 48% para los demócratas y 46% para los republicanos.
- Economist/YouGov: realizada entre el 1° y el 5 de mayo, refleja una intención de 44% para los demócratas sobre el 41% de los republicanos.
- Morning Consult: entre el 30 de abril y el 3 de mayo, presenta una intención de voto de 46% para los demócratas sobre el 43% para los republicanos.
- NPR/PBS/Marist: realizada entre el 27 y el 30 de abril, coloca a los demócratas con 52% y a los republicanos con 42%.
- Big Data Poll: elaborado entre el 25 y el 28 de abril, posiciona a los demócratas con 50% y a los republicanos con 39%.
El análisis de las últimas encuestas indica que, si bien los demócratas perdieron apoyo, se mantienen como líderes de cara a los comicios de noviembre. En las elecciones de 2024, el voto congresional fue para los republicanos por 2,7 puntos de diferencia.
Los enfrentamientos por el control del Congreso entre republicanos y demócratas
En un año electoral, el informe de Real Clear Polling indica que hay ciertos enfrentamientos que pueden ser cruciales para los resultados en EE.UU. Las contiendas principales son:
- Senado en Carolina del Norte: Roy Cooper, con 49%, lidera con una ventaja de 6,8 puntos sobre Michael Whatley, con 42,2%.
- Senado en Ohio: Jon Husted, con 48,3%, tiene una ventaja de 2,6 puntos sobre Sherrod Brown, con 45,7%.
- Primaria republicana al Senado en Georgia: Mike Collins, con 28,3%, lidera con una ventaja de 11,5 puntos sobre Buddy Carter, con 16,8%.
Las opiniones sobre la gestión de Trump, según las últimas encuestas
Asimismo, el análisis midió los índices de aprobación del mandatario Donald Trump y cómo evalúan los ciudadanos su gestión al frente del país:
- Imagen: el índice de aprobación del presidente se sitúa en un 40,5%, un descenso marcado de abril de 2025, cuando se encontraba en poco más del 50%.
- Economía: los votantes ahora califican la gestión económica de Trump peor que la de Biden.
- Influencia: pese a los números en contra, el presidente aún mantiene un notable peso dentro del partido. Como ejemplo, cinco candidatos al Senado en Indiana respaldados por él lograron el triunfo en sus elecciones primarias el 5 de mayo.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Para frenar al ICE en Texas: congresistas latinos piden cerrar centro de detención de migrantes en Dilley
- 2
Información actualizada: el campo de Santa Fe donde la DEA siguió un cargamento de cocaína hasta una pista clandestina
- 3
Albert Einstein, sobre Estados Unidos: “Oí que en este país existía una gran libertad, y cometí un error”
- 4
Trump recibe a Lula en la Casa Blanca para apuntalar una relación marcada por rispideces y altibajos