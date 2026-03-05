LA NACION

Resultados de la primera ronda del torneo de tenis de Indian Wells

Estos son los resultados de este jueves en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Indian Wells...

Resultados de la primera ronda del torneo de tenis de Indian Wells
Resultados de la primera ronda del torneo de tenis de Indian WellsShutterstock

Estos son los resultados de este jueves en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Indian Wells, en California, Estados Unidos:

- HOMBRES

Primera ronda

Grigor Dimitrov (BUL) derrotó a Terence Atmane (FRA) 6-4, 5-7, 6-4

Alexander Shevchenko (KAZ) a Sho Shimabukuro (JPN) 6-4, 3-6, 6-2

Kamil Majchrzak (POL) a Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-3, 1-6, 7-5

Aleksandar Kovacevic (USA) a Hubert Hurkacz (POL) 7-6 (8/6), 7-6 (7/4)

Sebastián Báez (ARG) a Tseng Chun Hsin (TWN) 6-3, 6-2

Jacob Fearnley (GBR) a Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-3

- MUJERES

Primera ronda

Donna Vekic (CRO) derrotó a Tereza Valentová (CZE) 7-6 (7/4), 7-6 (7/4)

Sonay Kartal (GBR) a Lanlana Tararudee (THA) 6-4, 6-4

Taylor Townsend (USA) a Marie Bouzková (CZE) 6-2, 6-1

Ashlyn Krueger (USA) a Magda Linette (POL) 6-1, 6-4

Laura Siegemund (GER) a Petra Marcinko (CRO) 3-6, 6-3, 6-4

Kayla Day (USA) a Francesca Jones (GBR) 6-3, 6-1

AFP
Conforme a
The Trust Project