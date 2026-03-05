Resultados de la primera ronda del torneo de tenis de Indian Wells
Estos son los resultados de este jueves en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Indian Wells...
Estos son los resultados de este jueves en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Indian Wells, en California, Estados Unidos:
- HOMBRES
Primera ronda
Grigor Dimitrov (BUL) derrotó a Terence Atmane (FRA) 6-4, 5-7, 6-4
Alexander Shevchenko (KAZ) a Sho Shimabukuro (JPN) 6-4, 3-6, 6-2
Kamil Majchrzak (POL) a Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-3, 1-6, 7-5
Aleksandar Kovacevic (USA) a Hubert Hurkacz (POL) 7-6 (8/6), 7-6 (7/4)
Sebastián Báez (ARG) a Tseng Chun Hsin (TWN) 6-3, 6-2
Jacob Fearnley (GBR) a Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-3
- MUJERES
Primera ronda
Donna Vekic (CRO) derrotó a Tereza Valentová (CZE) 7-6 (7/4), 7-6 (7/4)
Sonay Kartal (GBR) a Lanlana Tararudee (THA) 6-4, 6-4
Taylor Townsend (USA) a Marie Bouzková (CZE) 6-2, 6-1
Ashlyn Krueger (USA) a Magda Linette (POL) 6-1, 6-4
Laura Siegemund (GER) a Petra Marcinko (CRO) 3-6, 6-3, 6-4
Kayla Day (USA) a Francesca Jones (GBR) 6-3, 6-1