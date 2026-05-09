Misterio resuelto: un arqueólogo revela cómo el tesoro del líder de una iglesia terminó en el fondo de un río

Gary Bankhead, arqueólogo de la Universidad de Durham, halló diferentes reliquias religiosas mientras buceaba por el río Wear, en Inglaterra. Alguno de estos tesoros estarían vinculados a Michael Ramsey, quien fue arzobispo de Canterbury entre 1961 y 1974.

Qué se sabe de la historia detrás de los tesoros del líder de una iglesia

El hallazgo ocurrió años atrás, cuando Bankhead buceaba por el río Wear. Allí, encontró diferentes objetos como un crucifijo de bronce, una cuchara de bautismo, una llave de plata, una iconografía rusa del siglo XIX con Jesús en la cruz, una medalla de 1964 con Cristo de brazos abiertos y varias medallas de oro, plata y bronce conmemorativas del Concilio Vaticano II.

Misterio resuelto: arqueólogo revela cómo un tesoro del líder de una Iglesia terminó en un río

El arqueólogo conectó ese conjunto con Michael Ramsey, arzobispo de Canterbury entre 1961 y 1974, que tras su retiro se instaló en Durham. Según explicó a Fox News Digital, resultaba “excepcionalmente inusual” encontrar un “tesoro” religioso de esa naturaleza en un río, y más aún si estaba vinculado al máximo responsable de la Iglesia de Inglaterra.

Cómo reconstruyeron el paso del tesoro religioso al río

La forma en que aparecieron los objetos dio la primera pista. Bankhead observó que no estaban dispersos al azar en el lecho del río, sino que estaban agrupados bajo el puente Prebends, uno de los más conocidos de Durham.

Los objetos no estaban dispersos al azar, sino en grupos específicos debajo del puente Prebends Gary Bankhead

Al estar unificados, el arqueólogo señaló que alguien habría dejado caer los objetos, y no que se tratara de una pérdida accidental o de un robo seguido de descarte.

El arqueólogo recuperó todas la piezas en dos años y registró la ubicación de cada una. Ese trabajo sistemático le permitió concluir que los objetos se habían arrojado en grupos envueltos en bolsas de plástico, las cuales habían sido lastradas con piedras para garantizar que se hundieran.

El papel de la ama de llaves y un patrón que se repite

La gran clave del caso llegó cuando Bankhead contactó a la sobrina de Audrey Heaton, ama de llaves de la familia Ramsey. La mujer reveló que su tía había sido instruida por Joan Ramsey, esposa del arzobispo, para deshacerse de los objetos religiosos.

La ama de llaves se habría sentido “angustiada” por la tarea, porque sabía que se trataba de piezas de “gran valor histórico y monetario”.

Con este testimonio, el arqueólogo sugiere que los objetos pudieron haber sido descartados porque no podían venderse ni donarse con facilidad, aunque el motivo exacto de la decisión del matrimonio Ramsey permanece sin una explicación definitiva.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.