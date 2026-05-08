El intrigante vuelo de Aerolíneas Argentinas que aparece en los archivos sobre ovnis desclasificados en EE.UU.

WASHINGTON.- La desclasificación de archivos gubernamentales sobre los llamados Fenómenos Anómalos No Identificado (FANI) por parte del Pentágono, con fotos y videos “nunca antes vistos”, incluye también decenas de documentos en formato PDF, y en uno de ellos hay una mención a un caso emblemático en la Argentina: el de un piloto de Aerolíneas Argentinas que aseguró haber visto un ovni mientras aterrizaba un Boeing 727 en Bariloche.

El archivo desclasificado por la NASA contiene un informe independiente sobre ovnis redactado por la asociación francesa Cometa (Comité d’Études Approfondies), publicado anteriormente en la revista francesa VSD en 1999, en el que se detallan los resultados de un estudio realizado por el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional (Ihedn, por sus siglas en francés). El título es “Ovnis y defensa: ¿para qué debemos prepararnos?“.

En un capítulo del extenso reporte, sobre la “organización de la investigación en el exterior”, detalla el episodio ocurrido el 31 de julio de 1995 en Bariloche, cuando el piloto de Aerolíneas Argentinas Jorge Polanco, que comandaba el vuelo 674, vio durante 17 minutos una serie de luces que se movían frente al Boeing 727.

El reporte del "Caso Bariloche" en el diario Crónica. Archivo del diario Crónica

“El vuelo procedente de Buenos Aires se encontraba a 140 kilómetros de San Carlos de Bariloche, donde se disponía a aterrizar. En ese preciso instante, un corte de energía sumió a la localidad en la oscuridad, y el piloto recibió la orden de mantenerse a la espera durante unos minutos antes de iniciar su aproximación final. Al comenzar su descenso, el piloto divisó una estrella extraña“, señala el reporte.

“Simultáneamente, el centro de control puso también a la espera a un segundo avión que acababa de llegar al sector. El vuelo AR 674 continuó su aproximación, pero cuando había completado su viraje y se encontraba alineado con el eje de la pista, apareció a su derecha un objeto que asemejaba una gran aeronave, volando en paralelo a él. Este objeto presentaba tres luces, una de las cuales —situada en su parte central— era de color rojo", añade sobre caso, que fue llamado en aquel momento como el “Caso Bariloche”.

De acuerdo al informe, las luces del aeropuerto de Bariloche volvieron a fallar, y tanto la iluminación de la pista como la de la rampa de aproximación se apagaron. “El avión que se mantenía a la espera observó el mismo fenómeno desde su posición”, recuerda.

“Dado que el piloto no podía aterrizar, elevó la aeronave y volvió a virar para reposicionarse en el eje de la pista. En ese momento, el objeto —que se había vuelto luminoso— se desplazó hacia la parte trasera del avión, se detuvo, ascendió verticalmente y volvió a detenerse. Luego se situó nuevamente frente al avión, para finalmente desaparecer en dirección a la cordillera de los Andes. La tripulación y los pasajeros del vuelo AR 674, los ocupantes del otro avión, los controladores aéreos y algunos habitantes de Bariloche presenciaron atónitos este inusual ballet aéreo”, finaliza.

En aquel momento y en los años siguiente, Polanco -que tenía 18 años de experiencia en la aerolínea de bandera- contó su experiencia en varios medios.

El piloto Jorge Polanco continuó volando en Aerolíneas Argentinas después del "Caso Bariloche".

“Estaba aterrizando y tuve que hacer un plan de escape y volver a subir a 10.000 pies. Fue una maniobra difícil porque tenía de un lado la cordillera de los Andes y arriba un avión de Gendarmería que vio lo mismo que yo. Esas tres luces que formaban una especie de platillo, que emergió del lago Nahuel Huapi frente a mi nave”, relató a LA NACION en una entrevista en 2020.

De acuerdo a Cometa, el caso es interesante por varios motivos. “El avistamiento fue corroborado por múltiples observadores independientes en vuelo y en la tierra; el fenómeno duró varios minutos; hubo diferentes trayectorias, algunas cercanas al avión, y se observaron fenómenos electromagnéticos (las luces de la ciudad y del aeropuerto se cortaron) relacionados directamente con la presencia del objeto”, enumera el informe, que aparece en los archivos desclasificados del Pentágono.

Material sobre ovnis publicado por el Departamento de Defensa

El Departamento de Guerra norteamericano que lidera Pete Hegseth empezó este viernes a desclasificar archivos gubernamentales sobre los llamados Fenómenos Anómalos No Identificado (FANI), con fotos y videos de acceso público en su sitio web.

La decisión llegó luego de que el presidente Donald Trump anunciara en febrero pasado un proceso para transparentar la información sobre ovnis y vida extraterrestre.

El presidente Donald Trump. Jacquelyn Martin - AP

El Pentágono informó que avanzará en la publicación de nuevos archivos “nunca antes vistos como parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes de Encuentros con FANI”, y que añadirá material adicional de “forma continua”. El anuncio generó rápidamente un fuerte interés en Estados Unidos.