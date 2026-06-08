Resultados del Abierto femenino de golf de EE.UU.
Resultados de la ronda final del Abierto femenino de golf de Estados Unidos, que finalizó este domingo en el Riviera
Resultados de la ronda final del Abierto femenino de golf de Estados Unidos, que finalizó este domingo en el Riviera Country Club (par 71):
276 - Nelly Korda (USA) 73-67-67-69
277 - Charley Hull (ENG) 73-72-65-67, Gabriela López (MEX) 68-71-70-68
278 - Chun In-gee (KOR) 71-68-69-70
279 - Kim Sei-young (KOR) 67-72-68-72
281 - Nasa Hataoka (JPN) 69-72-68-72, Kiara Romero -amateur- (USA) 73-70-70-68
282 - Allisen Corpuz (USA) 71-70-70-71, Jennifer Kupcho (USA) 66-73-69-74, Maja Stark (SWE) 71-72-68-71, Pajaree Anannarukarn (THA) 73-70-72-67, Yin Ruoning (CHN) 69-69-71-73, María José Marín -amateur- (COL) 70-73-68-71
283 - Shiho Kuwaki (JPN) 70-73-70-70, Alison Lee (USA) 70-68-72-73, Lauren Coughlin (USA) 72-68-75-68