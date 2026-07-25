Tecnología confirmada: tu camioneta puede darle luz a tu casa durante un apagón

En el mercado automovilístico actual, una tendencia comenzó a extenderse entre los fabricantes: convertir a los vehículos en fuentes de energía de respaldo para los hogares. Esta herramienta permite que camionetas eléctricas e híbridas se integren con la vivienda y la red para dar electricidad y luz a las casas durante un apagón o baja de tensión.

Cómo funciona el sistema para que las camionetas den electricidad a una casa

En los últimos años, fabricantes como Ford desarrollaron sistemas que permiten conectar ciertos modelos, como la F-150 Lightning y la PowerBoost Hybrid, directamente al medidor eléctrico de una vivienda mediante un adaptador y un interruptor de transferencia.

La Ford F-150 Lightning brinda la opción de dar electricidad a las casas mediante un sistema que permite conectar la fuente de energía al suministro del hogar Ford

En diálogo con Telemundo, Kenneth Kovar, residente de New Braunfels, en Texas, relató su propia experiencia antes de tener una pickup de este tipo. En febrero de 2021, durante el apagón que azotó al estado durante varios días, no pudo hacer funcionar su tanque séptico porque es independiente de los sistemas locales.

“Quería tratar de encontrar algún tipo de energía de respaldo”, expresó, luego de comprar su F-150. Ahora, tiene un sistema alternativo con la función de Ford que permite enchufar el vehículo directamente al medidor eléctrico para alimentar partes del inmueble y mantener la energía.

Por su parte, Parth Vaishnav, profesor asistente de sistemas sostenibles en la Universidad de Michigan, indicó que la tendencia responde a un nuevo enfoque de las compañías automotrices. “Están tratando de buscar otros negocios a los que podrían vender”, analizó.

Las camionetas permiten suministrar electricidad a una vivienda por hasta cinco días

Con el nuevo sistema, los conductores de las camionetas pickup híbridas F-150 PowerBoost y eléctricas F-150 Lightning tienen la posibilidad de conectar un adaptador de 30 centímetros a una toma de 240 voltios a bordo. Este permite que el vehículo se enchufe a un cable más largo que se conecta a un interruptor de transferencia instalado en el hogar.

De este modo, los dueños pueden conectar su pickup a la caja de interruptores de su vivienda y elegir qué dispositivos alimentar. La PowerBoost Hybrid puede suministrar energía hasta cinco días con un solo tanque de gasolina, mientras que la Lightning puede hacerlo durante dos o tres días.

El sistema permite conectar la camioneta directamente al suministro eléctrico, y la duración varía según el modelo Imagen ilustrativa generada con IA

La solución se presenta como una opción más económica que los generadores convencionales, con un costo inicial de aproximadamente 1100 dólares, aunque requiere instalación profesional.

Los fabricantes que desarrollan camionetas que pueden darle luz a una casa

Con el desarrollo completo en varios modelos de Ford, otras empresas automotrices comenzaron a implementar el sistema en sus propias unidades:

Tesla : la Cybertruck ofrece capacidad completa de vehículo a hogar, mientras otros modelos alimentan dispositivos específicos.

: la Cybertruck ofrece capacidad completa de vehículo a hogar, mientras otros modelos alimentan dispositivos específicos. Kia y Wallbox : permiten respaldo durante apagones y la posibilidad de devolver energía a la red eléctrica.

: permiten respaldo durante apagones y la posibilidad de devolver energía a la red eléctrica. General Motors: a través de alianzas con WeaveGrid y otras compañías, sus vehículos pueden detectar apagones y desconectar automáticamente la casa de la red para suministrar energía propia.

En este contexto, se estima que más de 630.000 vehículos en Estados Unidos ya cuentan con esta funcionalidad. La apuesta tecnológica surge en un momento donde las ventas de unidades totalmente eléctricas en EE.UU. cayeron un 23,8% en la primera mitad de 2026.