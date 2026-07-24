Trump regresa a la cena de corresponsales bajo máxima seguridad y en plena guerra con la prensa

WASHINGTON.- Tres meses después de la conmoción que generó en esta capital la suspensión de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, con la presencia de Donald Trump, por un frustrado ataque armado contra el presidente y sus funcionarios, el líder republicano volverá esta noche al mismo evento -en otro escenario- ante decenas de los periodistas más influyentes del país para dar un discurso que promete ser “unificador, pero feroz”.

En medio de las tensiones que Trump mantiene con la prensa, con el último álgido episodio de las citaciones a periodistas de The New York Times que fueron finalmente retiradas por el Departamento de Justicia, se prevé que esta noche la reagendada gala en el hotel Waldorf Astoria sea más reducida que la original y con mayores medidas de seguridad.

El presidente Donald Trump, junto a la corresponsal Weijia Jiang en la cena de gala de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca, el 25 de abril. MANDEL NGAN - AFP

“El discurso del presidente será una combinación de unificador, pero feroz, y serio, pero hilarante, todo al mismo tiempo, si es que eso se puede imaginar. De algo sí puedo asegurarles: será entretenido”, anticipó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según el esquema oficial, Trump tiene previsto dar su discurso a las 20.55 (hora local, las 21.55 en la Argentina). Estará acompañado por varios funcionarios de su gabinete, aunque no se prevé la presencia de la esposa del mandatario, Melania Trump, ni del vicepresidente JD Vance, ni del secretario de Estado, Marco Rubio, quienes sí estaban en el hotel Washington Hilton el 25 de abril.

Aquella noche, la irrupción del agresor armado Cole Tomas Allen, de 31 años y oriundo de California, y que fuera neutralizado por los agentes del Servicio Secreto tras cruzar corriendo un control de seguridad, generó la abrupta suspensión del evento.

Agentes del Servicio Secreto en acción en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril, tras un frustrado atentado. MANDEL NGAN - AFP

“Junto a todos ustedes, miembros de los medios de comunicación, el presidente espera concluir lo que comenzó antes de que un despreciable intento de asesinato frustrara el evento original en abril”, dijo Leavitt en una conferencia de prensa el jueves.

Aquel día, las escenas de caos que dominaron la evacuación de Trump, su esposa, altos funcionarios y cientos de periodistas, y generaron amplias críticas sobre el diseño del operativo de seguridad en un evento que contaba con la presencia del presidente y la plana mayor del gobierno.

El agresor armado Cole Tomas Allen, tras ser detenido por los agentes del Servicio Secreto en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en Washington. - - @REALDONALDTRUMP / TRUTH SOCIAL

El miércoles, en una sesión informativa, el director del Servicio Secreto, Sean Curran, insistió en que las medidas de la agencia funcionaron en el evento del 25 de abril, y que se estaban preparando para la cena reprogramada del viernes en el hotel Waldorf Astoria.

“Siempre evaluamos cada sede. En este momento tenemos allí un equipo de avanzada que preparará un plan para garantizar el éxito del evento, tal como hicimos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca [WHCA, por sus siglas en inglés] en el Hilton”, señaló Curran.

Medios locales informaron que todos los asistentes tuvieron que completar el registro obligatorio de invitados, y que habrá una única entrada controlada por Servicio Secreto y otras agencias federales.

Agentes del Servicio Secreto en acción en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril, tras un frustrado atentado. Tom Brenner - FR117851 AP

“Lo que será diferente es el tamaño [del evento]. Hay medidas de seguridad mejoradas, hay nuevas medidas que cada invitado a la cena tiene que tomar”, explicó Weijia Jiang, presidenta de la WHCA.

Se espera la asistencia de del secretario de Guerra, Pete Hegseth; el fiscal general interino, Todd Blanche; del director del FBI, Kash Patel, y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, entre otros altos funcionarios de la administración republicana.

En medio de las fuertes críticas al operativo de seguridad en el evento, la prensa local reveló que en aquel evento no se habían instalado detectores de metales en las entradas del hotel, sino que el perímetro de seguridad se había establecido únicamente en las inmediaciones del salón principal done se desarrollaba la gala.

WHCA President Weijia Jiang on Friday's rescheduled White House Correspondents' Dinner: "What will be different is the size … there are enhanced security measures … there are new measures that every single dinner guest has to take." pic.twitter.com/nVgPhsfPuC — CSPAN (@cspan) July 23, 2026

Incluso, en un manifiesto de Allen hallado por las autoridades, el agresor se burló del operativo de seguridad en el hotel Hilton. “Este nivel de incompetencia es increíble”, escribió. En mayo, se declaró inocente de los cargos que se le imputaban, entre ellos el de intento de asesinato del presidente.

Jiang, quien dirigió la cena del 25 de abril como presidenta de la WHCA, informó también que el artista invitado de esta noche será nuevamente el mentalista Oz Pearlman.

“Esta cena no solo será una oportunidad para llevar a cabo nuestro programa. Será una declaración de que la violencia no tiene cabida en la vida estadounidense y de que la prensa libre no se dejará intimidar hasta callarse”, dijo Jiang cuando se anunció la nueva fecha.

Tras la suspensión forzada del 25 de abril, Trump había asegurado que asistiría a la gala reprogramada. “Este viernes cumplirá esa promesa. Estamos deseando pasar una velada estupenda y divertida para celebrar los 250 años de grandeza estadounidense y la libertad de prensa”, señaló Leavitt a Fox News.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Julia Demaree Nikhinson - AP

El evento, organizado por WHCA, reúne cada año a representantes de la prensa y autoridades en una de las citas más tradicionales del calendario político estadounidense.

La asistencia de Trump a la cena anual -la de abril era su primera vez como presidente en el evento— es un momento muy esperado a raíz de la conflictiva relación que el líder republicano mantiene con los periodistas de muchos medios, a los que suele dedicar fuertes críticas y ataques.

Desde la suspensión de la cena del 25 de abril, Trump reiteró sus amenazas de revocar licencias a algunas cadenas de noticias, al tiempo que el Departamento de Justicia norteamericano finalmente informó el jueves que retiraría las citaciones que solicitaban registros telefónicos y el testimonio ante un gran jurado de periodistas de The New York Times que habían informado sobre las especificaciones de seguridad del nuevo Air Force One del presidente, obsequiado por Qatar.