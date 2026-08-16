Resultados del domingo en el Masters 1000 y WTA 1000 de Cincinnati
Resultados de los partidos jugados este domingo en la 4ª jornada del Masters 1000 y;
Resultados de los partidos jugados este domingo en la cuarta jornada del Masters 1000 y WTA 1000 de Cincinnati:
- Hombres (Masters 1000)
Segunda ronda
Christopher O'Connell (AUS) derrotó a Casper Ruud (NOR/N. 11) 7-5, 1-2 y abandono
Daniil Medvédev (RUS/N. 4) a Marco Trungelliti (ARG) 6-4, 7-5
Michael Zheng (USA) a Ugo Humbert (FRA/N. 24) 6-4, 6-3
João Fonseca (BRA/N. 23) a Botic van de Zandschulp (NED) 6-4, 7-6 (7/2)
- Mujeres (WTA 1000)
Segunda ronda
Wang Xinyu (CHN) derrotó a Donna Vekic (CRO/N. 31) 3-6, 6-1, 6-4
Sára Bejlek (CZE) a Barbora Krejcíková (CZE/N. 23) 7-6 (7/5), 6-4
Madison Keys (USA/N. 20) a Daria Snigur (UKR) 4-6, 6-3, 6-3
Janice Tjen (INA/N. 32) a Viktorija Golubic (SUI) 7-6 (10/8), 5-7, 7-5
Mirra Andreeva (RUS/N. 5) a Oleksandra Oliynykova (UKR) 6-1, 6-0
Iga Swiatek (POL/N. 7) a Emiliana Arango (COL) 6-3, 6-0
Elena Rybakina (KAZ/N. 2) a Taylor Townsend (USA) 6-3, 6-4