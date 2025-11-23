Resultados del GP de Las Vegas y clasificaciones del mundial de F1
Resultados del Gran Premio de Las Vegas (EEUU) de la Fórmula 1, ganado este sábado por el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, y clasificaciones actualizadas del...
- 1 minuto de lectura'
Resultados del Gran Premio de Las Vegas (EEUU) de la Fórmula 1, ganado este sábado por el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, y clasificaciones actualizadas del mundial de pilotos y de constructores.
- Resultados del GP de Las Vegas:
1. Max Verstappen (NED/Red Bull)
los 309,958 km en 1 h 30:00.000
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 20.741
3. George Russell (GBR/Mercedes) 23.546
4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 27.650
5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 30.488
6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 30.678
7. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 34.924
8. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 45.257
9. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 51.134
10. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 59.369
11. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:00.635
12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:10.549
13. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:25.308
14. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:26.974
15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:31.702
16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
17. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta
Abandonos:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes): accidente 1ª vuelta
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber): problema mecánico 3ª vuelta
Alexander Albon (THA/Williams): problema mecánico 36ª vuelta
- Posiciones del campeonato mundial de pilotos:
1. Lando Norris (GBR) 408 puntos
2. Oscar Piastri (AUS) 378
3. Max Verstappen (NED) 366
4. George Russell (GBR) 291
5. Charles Leclerc (MON) 222
6. Lewis Hamilton (GBR) 149
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 132
8. Alexander Albon (THA) 73
9. Isack Hadjar (FRA) 47
10. Nico Hülkenberg (GER) 45
11. Carlos Sainz Jr (ESP) 44
12. Oliver Bearman (GBR) 40
13. Fernando Alonso (ESP) 40
14. Liam Lawson (NZL) 36
15. Lance Stroll (CAN) 32
16. Estéban Ocon (FRA) 30
17. Yuki Tsunoda (JPN) 28
18. Pierre Gasly (FRA) 22
19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
- Posiciones del campeonato mundial de constructores:
1. McLaren-Mercedes 786 puntos -YA CAMPEÓN-
2. Mercedes 423
3. Red Bull 391
4. Ferrari 371
5. Williams-Mercedes 117
6. Racing Bulls-Red Bull 86
7. Aston Martin-Mercedes 72
8. Haas-Ferrari 70
9. Sauber-Ferrari 64
10. Alpine-Renault 22
bds/raa/
- 1
“Type 1 Original Design Vintage”: los cinco centavos con la cara de Jefferson que podría valer más de US$32.000
- 2
Quién es Anne McClain, la primera mujer astronauta acusada de cometer un delito en el espacio
- 3
El equipo de Gavin Newsom bajo la lupa del FBI: uno por uno, quiénes fueron espiados por los federales
- 4
La CBP revisó un barco procedente de República Dominicana y encontró una carga ilegal de más de US$10 millones