Resultados del GP de Las Vegas y clasificaciones del mundial de F1

Resultados del Gran Premio de Las Vegas (EEUU) de la Fórmula 1, ganado este sábado por el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, y clasificaciones actualizadas del mundial de pilotos y de constructores.

- Resultados del GP de Las Vegas:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

los 309,958 km en 1 h 30:00.000

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 20.741

3. George Russell (GBR/Mercedes) 23.546

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 27.650

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 30.488

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 30.678

7. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 34.924

8. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 45.257

9. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 51.134

10. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 59.369

11. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:00.635

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:10.549

13. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:25.308

14. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:26.974

15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:31.702

16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta

17. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta

Abandonos:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes): accidente 1ª vuelta

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber): problema mecánico 3ª vuelta

Alexander Albon (THA/Williams): problema mecánico 36ª vuelta

- Posiciones del campeonato mundial de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 408 puntos

2. Oscar Piastri (AUS) 378

3. Max Verstappen (NED) 366

4. George Russell (GBR) 291

5. Charles Leclerc (MON) 222

6. Lewis Hamilton (GBR) 149

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 132

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Isack Hadjar (FRA) 47

10. Nico Hülkenberg (GER) 45

11. Carlos Sainz Jr (ESP) 44

12. Oliver Bearman (GBR) 40

13. Fernando Alonso (ESP) 40

14. Liam Lawson (NZL) 36

15. Lance Stroll (CAN) 32

16. Estéban Ocon (FRA) 30

17. Yuki Tsunoda (JPN) 28

18. Pierre Gasly (FRA) 22

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Posiciones del campeonato mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 786 puntos -YA CAMPEÓN-

2. Mercedes 423

3. Red Bull 391

4. Ferrari 371

5. Williams-Mercedes 117

6. Racing Bulls-Red Bull 86

7. Aston Martin-Mercedes 72

8. Haas-Ferrari 70

9. Sauber-Ferrari 64

10. Alpine-Renault 22

bds/raa/