Resultados del lunes en el torneo de Indian Wells

Resultados de este lunes en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Indian Wells, en California, Estados Unidos:
- HOMBRES
Tercera ronda
Rinky Hijikata (AUS) derrotó a Alexander Bublik (KAZ/N.10) 6-7 (3/7), 7-6 (7/3), 6-3
Cameron Norrie (GBR/N.27) a Alex De Miñaur (AUS/N.6) 6-4, 6-4
Novak Djokovic (SRB/N.3) a Aleksandar Kovacevic (USA) 6-4, 1-6, 6-4
Jack Draper (GBR/N.14) a Francisco Cerundolo (ARG/N.19) 6-1, 7-5
Alex Michelsen (USA) a Taylor Fritz (USA/N.7) 6-4, 7-6 (8/6)
- MUJERES
Tercera ronda
Jessica Pegula (USA/N.5) derrotó a Jelena Ostapenko (LAT/N.26) 4-6, 6-3, 6-2
Belinda Bencic (SUI/N.12) a Elise Mertens (BEL/N.22) 6-2, 6-3
Katerina Siniaková (CZE) a Mirra Andreeva (RUS/N.8) 4-6, 7-6 (7/5), 6-3
Karolína Muchová (CZE/N.13) a Antonia Ruzic (CRO) 6-0, 6-3