Resultados del martes en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati

Resultados de los partidos jugados este martes en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati:

- Hombres (Masters 1000)

Tercera ronda

Taylor Fritz (USA/N.6) derrotó a Daniel Mérida (ESP) 6-3, 6-4

Christopher O'Connell (AUS) a João Fonseca (BRA/N.23) no se presentó

Nuno Borges (POR) a Andrey Rublev (RUS/N.13) 6-3, 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.10) a Michael Zheng (USA) 6-1, 6-3

Brandon Nakashima (USA/N.27) a Daniil Medvédev (RUS/N.4) 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 6-1

- Mujeres (WTA 1000)

Tercera ronda

Madison Keys (USA/N.20) derrotó a Katerina Siniaková (CZE/N.33) 6-1, 6-3

Wang Xiyu (CHN) a Elina Svitolina (UKR/N.8) no se presentó

Mirra Andreeva (RUS/N.5) a Janice Tjen (INA/N.32) 6-1, 7-6 (7/5)

Coco Gauff (USA/N.4) a Ann Li (USA/N.28) 6-1, 7-6 (7/3)

Marta Kostyuk (UKR/N.10) a Sloane Stephens (USA) 7-5, 7-5