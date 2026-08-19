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LA NACION

Resultados del miércoles en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati

Resultados de los partidos jugados este miércoles por los octavos de final del Masters 1000 y el

Resultados del miércoles en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati
Resultados del miércoles en el Masters 1000 y el WTA 1000 de CincinnatiManu Fernández - AP

Resultados de los partidos jugados este miércoles por los octavos de final del Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati:

- Hombres (Masters 1000)

Octavos de final

Tommy Paul (USA/N. 18) derrotó a Alexander Zverev (GER/N. 1) 4-6, 7-6 (8/6), 6-4

Flavio Cobolli (ITA/N. 7) a Rafael Jodar (ESP/N. 12) 4-6, 7-6 (7/3), 6-3

Thiago Tirante (ARG) a Jakub Mensík (CZE/N. 14) 5-7, 6-4, 6-4

Arthur Fils (FRA/N. 21) a Alex De Minaur (AUS/N. 5) 6-3, 6-4

- Mujeres (WTA 1000)

Octavos de final

Marta Kostyuk (UKR/N. 10) derrotó a Mirra Andreeva (RUS/N. 5) 4-6, 6-0, 6-2

Amanda Anisimova (USA/N. 9) a Linda Nosková (CZE/N. 6) 6-1, 6-4

Jessica Pegula (USA/N. 3) a Sorana Cirstea (RUM/N. 15) 6-2, 4-6, 7-5

Iga Swiatek (POL/N. 7) a Diane Parry (FRA) 6-3, 6-3

Elena Rybakina (KAZ/N. 2) a Diana Shnaider (RUS/N. 14) 6-4, 6-4

AFP
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