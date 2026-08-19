Resultados del miércoles en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati
Resultados de los partidos jugados este miércoles por los octavos de final del Masters 1000 y el
Resultados de los partidos jugados este miércoles por los octavos de final del Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati:
- Hombres (Masters 1000)
Octavos de final
Tommy Paul (USA/N. 18) derrotó a Alexander Zverev (GER/N. 1) 4-6, 7-6 (8/6), 6-4
Flavio Cobolli (ITA/N. 7) a Rafael Jodar (ESP/N. 12) 4-6, 7-6 (7/3), 6-3
Thiago Tirante (ARG) a Jakub Mensík (CZE/N. 14) 5-7, 6-4, 6-4
Arthur Fils (FRA/N. 21) a Alex De Minaur (AUS/N. 5) 6-3, 6-4
- Mujeres (WTA 1000)
Octavos de final
Marta Kostyuk (UKR/N. 10) derrotó a Mirra Andreeva (RUS/N. 5) 4-6, 6-0, 6-2
Amanda Anisimova (USA/N. 9) a Linda Nosková (CZE/N. 6) 6-1, 6-4
Jessica Pegula (USA/N. 3) a Sorana Cirstea (RUM/N. 15) 6-2, 4-6, 7-5
Iga Swiatek (POL/N. 7) a Diane Parry (FRA) 6-3, 6-3
Elena Rybakina (KAZ/N. 2) a Diana Shnaider (RUS/N. 14) 6-4, 6-4