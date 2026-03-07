Resultados del sábado en el torneo de Indian Wells
Resultados de este sábado en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Indian Wells, en California, Estados Unidos:
- Hombres
Segunda ronda
Arthur Rinderknech (FRA/N.26) derrotó a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) no se presentó
Casper Ruud (NOR/N.13) a Alexander Shevchenko (KAZ) 6-1, 7-6 (7/4)
Aleksandar Kovacevic (USA) a Corentin Moutet (FRA/N.31) 6-1, 6-4
Francisco Cerúndolo (ARG/N.19) a Benjamin Bonzi (FRA) 6-4, 5-7, 7-6 (7/5)
Jack Draper (GBR/N.14) a Roberto Bautista (ESP) 3-6, 6-3, 6-2
João Fonseca (BRA) a Karen Khachanov (RUS/N.16) 4-6, 7-6 (9/7), 6-4
- Mujeres
Segunda ronda
Jelena Ostapenko (LAT/N.26) derrotó a Katie Volynets (USA) 6-4, 7-6 (7/5)
Belinda Bencic (SUI/N.12) a Storm Hunter (AUS) 6-3, 6-2
Elena Rybakina (KAZ/N.3) a Hailey Baptiste (USA) 7-6 (7/5), 2-6, 6-2
Karolína Muchová (CZE/N.13) a Anna Bondár (HUN) 7-5, 6-2
Maria Sakkari (GRE/N.32) a Lilli Tagger (AUT) 7-5, 6-0
Iga Swiatek (POL/N.2) a Kayla Day (USA) 6-0, 7-6 (7/2)