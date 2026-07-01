Resultados y autores de los goles de los 16avos de final del Mundial 2026
Resultados y autores de los goles de los partidos de dieciseisavos de final del Mundial
Resultados y autores de los goles de los partidos de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026:
DIECISEISAVOS DE FINAL
-- Domingo
En Los Ángeles:
Canadá 1 Stephen Eustaquio (90+2)
Sudáfrica 0
-- Lunes
En Houston:
Brasil 2 Casemiro (56), Gabriel Martinelli (90+5)
Japón 1 Kaishu Sano (29)
En Foxborough:
Alemania 1 Havertz (54)
Paraguay 1 Julio Enciso (42)
Ganó Paraguay en penales 4-3
En Monterrey:
Países Bajos 1 Gakpo (72)
Marruecos 1 Diop (90+1)
Ganó Marruecos en penales 3-2
-- Martes
En Arlington:
Costa de Marfil 1 Amad Diallo (74)
Noruega 2 Antonio Nusa (39), Erling Haaland (86)
En East Rutherford:
Francia 3 Kylian Mbappé (45, 74), Barcola (53)
Suecia 0
En Ciudad de México:
México 2 Quiñones (22), Jiménez (31)
Ecuador 0
-- Miércoles
En Atlanta:
Inglaterra 2 Harry Kane (75, 86)
RD Congo 1 Cipenga (7)
En Seattle (20.00 GMT):
Bélgica
Senegal
En Santa Clara (00.00 GMT del jueves):
Estados Unidos
Bosnia-Herzegovina
-- Jueves
En Los Ángeles (19.00 GMT):
España
Austria
En Toronto (23.00 GMT):
Portugal
Croacia
En Vancouver (03.00 GMT del viernes):
Suiza
Argelia
-- Viernes
En Arlington (18.00 GMT):
Australia
Egipto
En Miami (22.00 GMT):
Argentina
Cabo Verde
En Kansas City (01.30 GMT del sábado):
Colombia
Ghana