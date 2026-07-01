Resultados y autores de los goles de los 16avos de final del Mundial 2026

Resultados y autores de los goles de los partidos de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026:

DIECISEISAVOS DE FINAL

-- Domingo

En Los Ángeles:

Canadá 1 Stephen Eustaquio (90+2)

Sudáfrica 0

-- Lunes

En Houston:

Brasil 2 Casemiro (56), Gabriel Martinelli (90+5)

Japón 1 Kaishu Sano (29)

En Foxborough:

Alemania 1 Havertz (54)

Paraguay 1 Julio Enciso (42)

Ganó Paraguay en penales 4-3

En Monterrey:

Países Bajos 1 Gakpo (72)

Marruecos 1 Diop (90+1)

Ganó Marruecos en penales 3-2

-- Martes

En Arlington:

Costa de Marfil 1 Amad Diallo (74)

Noruega 2 Antonio Nusa (39), Erling Haaland (86)

En East Rutherford:

Francia 3 Kylian Mbappé (45, 74), Barcola (53)

Suecia 0

En Ciudad de México:

México 2 Quiñones (22), Jiménez (31)

Ecuador 0

-- Miércoles

En Atlanta:

Inglaterra 2 Harry Kane (75, 86)

RD Congo 1 Cipenga (7)

En Seattle (20.00 GMT):

Bélgica

Senegal

En Santa Clara (00.00 GMT del jueves):

Estados Unidos

Bosnia-Herzegovina

-- Jueves

En Los Ángeles (19.00 GMT):

España

Austria

En Toronto (23.00 GMT):

Portugal

Croacia

En Vancouver (03.00 GMT del viernes):

Suiza

Argelia

-- Viernes

En Arlington (18.00 GMT):

Australia

Egipto

En Miami (22.00 GMT):

Argentina

Cabo Verde

En Kansas City (01.30 GMT del sábado):

Colombia

Ghana