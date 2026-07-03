Resultados y autores de los goles de los 16avos de final del Mundial 2026

Resultados y autores de los goles de los partidos de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026:

DIECISEISAVOS DE FINAL

-- Domingo

En Los Ángeles:

Canadá 1 Stephen Eustaquio (90+2)

Sudáfrica 0

-- Lunes

En Houston:

Brasil 2 Casemiro (56), Gabriel Martinelli (90+5)

Japón 1 Kaishu Sano (29)

En Foxborough:

Alemania 1 Havertz (54)

Paraguay 1 Julio Enciso (42)

Ganó Paraguay en penales 4-3

En Monterrey:

Países Bajos 1 Gakpo (72)

Marruecos 1 Diop (90+1)

Ganó Marruecos en penales 3-2

-- Martes

En Arlington:

Costa de Marfil 1 Amad Diallo (74)

Noruega 2 Antonio Nusa (39), Erling Haaland (86)

En East Rutherford:

Francia 3 Kylian Mbappé (45, 74), Barcola (53)

Suecia 0

En Ciudad de México:

México 2 Quiñones (22), Jiménez (31)

Ecuador 0

-- Miércoles

En Atlanta:

Inglaterra 2 Harry Kane (75, 86)

RD Congo 1 Cipenga (7)

En Seattle:

Bélgica 3 Romelu Lukaku (86), Youri Tielemans (89, 120+5 de penal)

Senegal 2 Habib Diarra (24), Ismaila Sarr (51)

En Santa Clara:

Estados Unidos 2 Balogun (45), Tillman (82)

Bosnia-Herzegovina 0

-- Jueves

En Los Ángeles:

España 3 Mikel Oyarzábal (36, 89), Pedro Porro (66)

Austria 0

En Toronto:

Portugal 2 Cristiano Ronaldo (68 de penal), Ramos (90+4)

Croacia 1 Perisic (53)

En Vancouver:

Suiza 2 Embolo (10), Ndoye (46)

Argelia 0

-- Viernes

En Arlington:

Australia 1 Mohamed Hany (55, en contra)

Egipto 1 Emam Ashour (13)

Ganó Egipto en penales 4-2

En Miami (22.00 GMT):

Argentina

Cabo Verde

En Kansas City (01.30 GMT del sábado):

Colombia

Ghana

Burkina Faso