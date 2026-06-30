LA NACION

Resultados y autores de los goles de los 16avos de final del Mundial 2026

Resultados y autores de los goles de los partidos de dieciseisavos de final del Mundial

Resultados y autores de los goles de los 16avos de final del Mundial 2026
Resultados y autores de los goles de los 16avos de final del Mundial 2026AP / Alex Brandon - AP

Resultados y autores de los goles de los partidos de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026:

DIECISEISAVOS DE FINAL

-- Domingo

En Los Ángeles:

Canadá 1 (Stephen Eustaquio, 90+2)

Sudáfrica 0

-- Lunes

En Houston:

Brasil 2 (Casemiro, 56; Gabriel Martinelli, 90+5)

Japón 1 (Kaishu Sano, 29)

En Foxborough:

Alemania 1 (Havertz, 54)

Paraguay 1 (Julio Enciso, 42)

Ganó Paraguay en penales 4-3

En Monterrey:

Países Bajos 1 (Gakpo, 72)

Marruecos 1 (Diop, 90+1)

Ganó Marruecos en penales 3-2

-- Martes

En Arlington:

Costa de Marfil 1 (Ahmad Diallo, 74)

Noruega 2 (Antonio Nusa, 39; Erling Haaland, 86)

En East Rutherford (21.00 GMT):

Francia

Suecia

En Ciudad de México (01.00 GMT del miércoles):

México

Ecuador

-- Miércoles

En Atlanta (16.00 GMT):

Inglaterra

RD Congo

En Seattle (20.00 GMT):

Bélgica

Senegal

En Santa Clara (00.00 GMT del jueves):

Estados Unidos

Bosnia-Herzegovina

-- Jueves

En Los Ángeles (19.00 GMT):

España

Austria

En Toronto (23.00 GMT):

Portugal

Croacia

En Vancouver (03.00 GMT del viernes):

Suiza

Argelia

-- Viernes

En Arlington (18.00 GMT):

Australia

Egipto

En Miami (22.00 GMT):

Argentina

Cabo Verde

En Kansas City (01.30 GMT del sábado):

Colombia

Ghana

bur-ma

AFP
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