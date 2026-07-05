Resultados y autores de los goles de octavos de final del Mundial 2026

Resultados y autores de los goles de los partidos de octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026:

OCTAVOS DE FINAL

-- Sábado 4 de julio

En Houston: Canadá - Marruecos 0-3

En Filadelfia: Paraguay - Francia 0-1

-- Domingo 5 de julio

En East Rutherford: Brasil - Noruega 1-2

En Ciudad de México (00.00 GMT del lunes, partido 92): México - Inglaterra

-- Lunes 6 de julio

En Arlington (19.00 GMT, partido 93): Portugal - España

En Seattle (00.00 GMT del martes, partido 94): Estados Unidos - Bélgica

-- Martes 7 de julio

En Atlanta (16.00 GMT, partido 95): Argentina - Egipto

En Vancouver (20.00 GMT, partido 96): Suiza - Colombia

bur-mcd