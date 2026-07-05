Resultados y autores de los goles de octavos de final del Mundial 2026
Resultados y autores de los goles de los partidos de octavos de final del Mundial
Resultados y autores de los goles de los partidos de octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026:
OCTAVOS DE FINAL
-- Sábado 4 de julio
En Houston: Canadá - Marruecos 0-3
En Filadelfia: Paraguay - Francia 0-1
-- Domingo 5 de julio
En East Rutherford: Brasil - Noruega 1-2
En Ciudad de México (00.00 GMT del lunes, partido 92): México - Inglaterra
-- Lunes 6 de julio
En Arlington (19.00 GMT, partido 93): Portugal - España
En Seattle (00.00 GMT del martes, partido 94): Estados Unidos - Bélgica
-- Martes 7 de julio
En Atlanta (16.00 GMT, partido 95): Argentina - Egipto
En Vancouver (20.00 GMT, partido 96): Suiza - Colombia
bur-mcd