Resultados y autores de los goles de octavos de final del Mundial 2026
Resultados y autores de los goles de los partidos de octavos de final del Mundial
Resultados y autores de los goles de los partidos de octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026:
-- Sábado 4 de julio
En Houston:
Canadá 0
Marruecos 2 Ounahi (50, 82), Rahimi (90+8)
En Filadelfia:
Paraguay 0
Francia 1 Mbappé (70 de penal)
-- Domingo 5 de julio
En East Rutherford:
Brasil 1 Neymar (90+6, de penal)
Noruega 2 Haaland (79 y 90)
En Ciudad de México:
México 2 Quiñones (42), Jiménez (69 de penal)
Inglaterra 3 Bellingham (36, 38), Kane (60 de penal)
-- Lunes 6 de julio
En Arlington:
Portugal 0
España 1 Merino (90+1)
En Seattle:
Estados Unidos 1 Malik Tillman (31)
Bélgica 4 Charles De Ketelaere (9, 33), Hans Vanaken (57), Romelu Lukaku (90+3)
-- Martes 7 de julio
En Atlanta (16.00 GMT):
Argentina
Egipto
En Vancouver (20.00 GMT):
Suiza
Colombia
bur-ma