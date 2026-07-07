Resultados y autores de los goles de octavos de final del Mundial 2026

Resultados y autores de los goles de los partidos de octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026:

-- Sábado 4 de julio

En Houston:

Canadá 0

Marruecos 2 Ounahi (50, 82), Rahimi (90+8)

En Filadelfia:

Paraguay 0

Francia 1 Mbappé (70, de penal)

-- Domingo 5 de julio

En East Rutherford:

Brasil 1 Neymar (90+6, de penal)

Noruega 2 Haaland (79 y 90)

En Ciudad de México:

México 2 Quiñones (42), Jiménez (69, de penal)

Inglaterra 3 Bellingham (36, 38), Kane (60, de penal)

-- Lunes 6 de julio

En Arlington:

Portugal 0

España 1 Merino (90+1)

En Seattle:

Estados Unidos 1 Malik Tillman (31)

Bélgica 4 Charles De Ketelaere (9, 33), Hans Vanaken (57), Romelu Lukaku (90+3)

-- Martes 7 de julio

En Atlanta (16.00 GMT):

Argentina 3 Romero (79), Messi (83), Enzo Fernández (90+2)

Egipto 2 Ibrahim (15), Ziko (67)

En Vancouver (20.00 GMT):

Suiza

Colombia