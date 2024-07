Retiran de la venta un suplemento alimenticio porque podría estar contaminado con dos drogas

Escuchar

La compañía Chula Vista, CA, SoloVital.com, está retirando voluntariamente todos los lotes de Umary Ácido Hialurónico, Suplemento Alimenticio – 30 tabletas de 850 mg. Un análisis de laboratorio de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) confirmó que el producto ha sido contaminado con ingredientes farmacéuticos, como diclofenac y omeprazol.

De esta manera, el suplemento no puede ser comercializados con este rótulo en el sector de productos dietéticos, aclaran desde el organismo estatal. Umary es un nuevo medicamento -no aprobado- cuya seguridad y eficacia no han sido establecidas, por lo que está sujeto a retiro del mercado.

Cómo son las drogas que encontraron en el suplemento dietario

El diclofenac es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (comúnmente conocido como AINE). Existe una probabilidad razonable de que el consumo de niveles elevados de esta droga no declarado pueda causar efectos adversos graves, como problemas cardiovasculares, gastrointestinales, renales y anafilaxis en pacientes que toman AINE y/o anticoagulantes, como warfarina, en aquellos con alergias al diclofenaco, o en personas con problemas cardiovasculares, gastrointestinales, renales y hepáticos subyacentes, determina la FDA en su comunicado de riesgo.

Un análisis de laboratorio de FDA, por sus siglas en inglés confirmó que UMARY ha sido contaminado con ingredientes farmacéuticos como diclofenac y omeprazol (Archivo)

El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones (comúnmente conocido como IBP) utilizado para tratar trastornos relacionados con el ácido gástrico. Los medicamentos IBP pueden causar reacciones cutáneas graves, dolor abdominal, diarrea, náuseas y dolor de cabeza. Este ingrediente oculto puede enmascarar problemas estomacales como úlceras e incluso llegar al cáncer de estómago. Además, también sería contraproducente con el consumo de otros medicamentos, por lo que se recomienda no tomar con ciertos fármacos.

El producto se utiliza como un suplemento dietético promocionado y vendido para el dolor y se presenta en blisters de 30 comprimidos. El producto afectado incluye todos los lotes dentro de su fecha de caducidad. El producto se distribuyó a través de la tienda en línea Solo Vital.

Cómo reclamar la devolución de compra

La tienda online está notificando a sus clientes por correo electrónico y coordina la devolución de todos los productos vendidos. Los consumidores que tengan este medicamento deben dejar de usarlo, informa la FDA, y regresarlo al lugar de compra.

Ante cualquier duda sobre el retiro del Umary pueden contactar a Solo Vital por correo electrónico en info@solovital.com de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. PST, con un tiempo de respuesta de 24 a 48 horas.

Umary Acido Hialurónico, el producto que fue retirado del mercado por contener dos drogas (FDA)

Asimismo, ante cualquier problema relacionado con la toma o el uso de este producto, se recomienda pedir una cita o acudir a un consultorio médico para descartar cualquier riesgo.

Las reacciones adversas o problemas de calidad experimentados con el uso de este producto pueden ser reportados al programa de informes de eventos adversos MedWatch de la FDA, ya sea en línea, por correo regular o por fax. Para contactar al organismo se puede completar y enviar el formulario en línea, enviar un correo regular o llamar al 1-800-332-1088.

