Retiro de vegetales: los siete productos que la FDA clasificó como de “altísimo riesgo” para la salud

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una nueva alerta sobre un conjunto de productos vegetales que fueron retirados del mercado. Ahora reclasificó a siete de ellos bajo la categoría de “Clase I”, que es la de mayor riesgo que la agencia puede asignar en estos casos.

Se trata de una actualización de un retiro que anunció la FDA el pasado 26 de julio y que involucraba varios artículos de la empresa Supreme Service Solutions LLC por una posible contaminación con Listeria monocytogenes.

La Listeria monocytogenes es una bacteria capaz de provocar infecciones graves e incluso mortales, especialmente en niños pequeños, personas mayores, individuos con fragilidad o aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos.

Mientras que en personas sanas los síntomas pueden ser temporales e incluir fiebre alta, cefalea intensa, rigidez muscular, náuseas, dolores abdominales y diarrea, en mujeres embarazadas la infección puede generar abortos espontáneos y la muerte del feto.

Los productos afectados

Como informó NJ, los vegetales que forman parte de esta alerta sanitaria son:

Pimientos Supreme Snacking de 12 onzas (UPC 8-50053-68553)

de 12 onzas (UPC 8-50053-68553) Chiles jalapeños supremos cortados en cubitos de 7 onzas (UPC 8-50053-68536)

de 7 onzas (UPC 8-50053-68536) Tazón de verduras Supreme de 26 onzas (UPC 8-60010-50713)

de 26 onzas (UPC 8-60010-50713) Vegetales para asar Supreme , presentación de 19 onzas (UPC 8-50053-68584)

, presentación de 19 onzas (UPC 8-50053-68584) Brochetas de verduras Supreme de 27 onzas (UPC 8-50053-68585)

de 27 onzas (UPC 8-50053-68585) Pimientos Supreme Peppers Tri Blend de 8 onzas (UPC 8-50053-68534)

de 8 onzas (UPC 8-50053-68534) Pimientos Supreme con cebolla de 7 onzas (UPC 8-50053-68538)

¿Qué implica un retiro de “Clase I”?

De acuerdo con la FDA, un retiro bajo la categoría “Clase I” implica que existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto infractor cause graves consecuencias para la salud o incluso la muerte. En otras palabras, se trata de una situación de alto riesgo en la que la seguridad de los consumidores está gravemente comprometida.

Un retiro bajo la categoría de “Clase I” implica que existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto infractor cause graves consecuencias para la salud (Imagen de la FDA)

Estos productos en particular (aquellos reclasificados a Clase 1) fueron distribuidos en las tiendas Kroger ubicadas en el estado de Indiana. La agencia sanitaria no informó, hasta el momento, sobre personas que hayan contraído enfermedades asociadas al consumo de estos productos. Sin embargo, la FDA aconseja a quienes aún tengan alguno de estos vegetales que los desechen de inmediato para evitar riesgos.

En un comunicado oficial, la FDA explicó que los consumidores no deben consumir ni utilizar el producto y deben desecharlo de manera segura. Además, la entidad enfatizó que estos ya superaron su fecha de caducidad y, en teoría, deberían haber sido retirados de circulación. No obstante, recomendó a quienes tengan dudas sobre algún vegetal en particular que no lo consuman y lo descarten.

Aquellos que tienen dudas o consultas pueden comunicarse con la línea de atención al cliente de Kroger: 1-800-576-4377 Horario de atención: de lunes a viernes, de 7 hasta la medianoche, hora estándar del este de EE.UU.; y sábados y domingos, de 7 a 21.30.

Este tipo de medidas preventivas son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de los consumidores.

