Revelan que la pileta del edificio que se derrumbó en Miami sufría una “grave deficiencia de resistencia”

MIAMI.- El condominio en Surfside, Florida, que se derrumbó hace dos años tenía una “grave deficiencia de resistencia” en la base de la pileta, con un diseño que no cumplía con los códigos de construcción y que no seguía sus planos originales, dijeron investigadores federales el jueves.

Las preocupaciones sobre la base de la pileta han surgido repetidamente desde el colapso del 24 de junio de 2021 de la Champlain Towers South, que dejó 98 muertos, pero el análisis preliminar de un equipo federal muestra el alcance de los problemas descubiertos hasta ahora. Los equipos están evaluando si una falla en la base de la pileta podría haber provocado el colapso de la torre residencial de mediana altura. En una reunión el jueves, un investigador describió ese escenario como “algo así como una hipótesis principal” por ahora.

Los investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología aún tienen muchos meses de trabajo por delante antes de llegar a una conclusión sobre la causa de la falla. Las autoridades lo describieron como una de las investigaciones más complejas de su tipo jamás emprendidas, en parte porque no había una causa obvia.

“Este es un gran problema de seguridad para el país, por lo que tenemos que hacer bien esta investigación”, dijo Glenn Bell, uno de los investigadores principales, en la reunión del jueves, cuando los miembros del equipo informaron a un comité asesor sobre el estado del caso. “No podemos dejar ninguna piedra sin remover”, añadió.

La investigación incluyó entrevistas de testigos, una revisión de registros históricos, pruebas de los materiales del edificio y la producción de modelos que evalúan la solidez estructural del edificio. El equipo analizó el diseño y la construcción originales de la torre de 40 años, así como todas las renovaciones y reparaciones; también examinó los efectos potenciales de la corrosión, el asentamiento del suelo y las vibraciones de la construcción cercana.

Los equipos no pudieron recuperar el sistema que almacenó las imágenes de seguridad del edificio, pero aún esperan hacerlo.

Los funcionarios dicen que no prevén completar su informe final hasta mayo de 2025.

El colapso en las primeras horas de la mañana del 24 de junio de 2021 se produjo sin previo aviso. Algunos testigos informaron que el área de la base de la pileta cayó primero, aplastando los vehículos en el estacionamiento de abajo, y los ingenieros estructurales dijeron que una falla allí podría haber desestabilizado las columnas debajo de la parte principal del edificio. Una gran parte de la torre se derrumbó en una pila de escombros en cuestión de minutos, antes de que muchos residentes se dieran cuenta de que algo andaba mal.

Los investigadores dijeron el jueves que el diseño de la base de la pileta carecía de la fuerza suficiente en y entre muchas de sus columnas de soporte. Determinaron que esos problemas eran graves en muchos lugares y que el diseño proporcionaba solo la mitad de la resistencia requerida por los códigos y estándares originales.

Y la base de la pileta tenía otros problemas. El refuerzo de acero dentro de las losas de hormigón de la plataforma de la pileta se enterró más profundamente en el hormigón que en los diseños iniciales. Se agregaron maceteros que eran más pesados y extensos de lo que se diseñó originalmente en partes de la base de la pileta, lo que le dio más peso a un sistema que ya estaba subdiseñado.

Los investigadores también han observado las capas de arena y adoquines que se agregaron posteriormente a la parte superior de la plataforma, y signos de corrosión en algunas partes del refuerzo de acero de la plataforma.

Todos esos problemas, dijeron los investigadores, dejaron a la estructura con márgenes “críticamente bajos” para protegerse contra fallas. Hay indicios de que la base de la pileta mostraba daños (grietas y losas de concreto combadas) antes del colapso, dijeron los investigadores.

“Las condiciones que existían en la losa de la base de la pileta en ese momento representaban un grave problema de seguridad para el edificio”, dijo Bell.

El equipo de investigación no descartó otros posibles escenarios desencadenantes, como un problema en la propia torre. Continúan dejando abierta la posibilidad de que una explosión o un choque de algún tipo de vehículo fueran factores, pero no han encontrado evidencia de ninguno de los dos.

Los funcionarios dijeron que aún no estaban listos para emitir ninguna recomendación, pero planeaban considerar una nueva guía sobre prácticas de construcción, códigos de construcción, requisitos de retención de documentos y formas de evaluar la seguridad de los edificios existentes.

El edificio en Surfside, construido en 1981, tenía muchos problemas que se habían informado anteriormente, no solo con la base de la pileta, sino también con columnas corroídas, errores de diseño y refuerzo de acero inadecuado. Tres años antes de la tragedia, un ingeniero había advertido sobre “daños estructurales importantes” en el complejo, y un proyecto de reparación multimillonario estaba a punto de comenzar cuando ocurrió el derrumbe.

Los familiares de las víctimas y los que sobrevivieron al derrumbe llegaron a un acuerdo de mil millones de dólares en el caso el año pasado.

Securitas, una empresa contratada para manejar la seguridad del edificio, pagó la mayor parte del acuerdo. The New York Times informó el año pasado que el guardia de seguridad del edificio no había recibido capacitación sobre cómo activar el sistema de advertencia del edificio.

