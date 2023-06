La filtración de un audio complica la visita de Gabriel Boric al epicentro del conflicto mapuche

escuchar

SANTIAGO, Chile.– El presidente chileno, Gabriel Boric, visitará este viernes por tercera vez la región de La Araucanía, epicentro del conflicto mapuche. La actividad viene planificándose desde hace semanas y el principal objetivo será analizar la situación de seguridad de la zona, lastrada por la violencia rural y que estuvo bajo numerosos estados de excepción constitucional.

Sin embargo, y en un hecho inédito durante la actual administración, la esperada gira se desdibujó por completo a raíz de una denuncia del propio gobierno chileno que dio cuenta de la filtración de un audio de una reunión de carácter privado entre Boric y parlamentarios de las regiones de La Araucanía y el Biobío. La cita se realizó en la sede presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, y contó con la presencia de 18 legisladores.

El presidente Gabriel Boric, Valparaíso, Chile. (FRANCESCO DEGASPERI / AFP) FRANCESCO DEGASPERI - AFP

El hecho quedó expuesto luego de que el diario La Tercera tuviera acceso a un audio del encuentro y publicara una nota que incluía frases textuales del mandatario extraídas de “un registro” que recibió una de sus periodistas. La situación provocó indignación en La Moneda.

“Es de las cosas más insólitas que hemos visto en una reunión con el presidente”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, a Tele13 Radio.

“Que se registre la reunión y se les pase a los medios de comunicación. Realmente es muy desconcertante, el presidente estaba muy impactado después de una reunión con las características que tuvimos, porque fue una reunión muy positiva […]. Eso está fuera de los códigos de una reunión y nos tiene muy desconcertados y preocupados”, añadió la encargada de seguridad del gobierno.

En su publicación, el medio chileno detalló las palabras que Boric emitió en relación con los hechos de violencia en la zona, que, precisamente, experimentó un aumento durante los últimos días a partir de diversos atentados explosivos. “Por voluntad no nos vamos a quedar y tampoco por trancas ideológicas”, les dijo el presidente a los asistentes al encuentro en la grabación.

“Ustedes ven que yo sin tapujos he ocupado la palabra terrorismo, y creo que tenemos que ser capaces de rascar donde pica, como se dice coloquialmente. Y como bien dice la ministra [Tohá], no todas las herramientas sirven para solucionar todos los problemas. Y si tiramos toda la carne a la parrilla, sencillamente, la experiencia ha demostrado que no funciona”, indicó el mandatario en la instancia en que además de Boric y Tohá participaron Álvaro Elizalde, de la Secretaría General de Gobierno, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Cambios en la ley

Además, y según el mismo registro, el propio mandatario se habría comprometido a ingresar modificaciones a la actual ley antiterrorista para el segundo semestre de este año, y añadió que harían un esfuerzo para que esto se hiciera en julio. En la reunión además convocó a los parlamentarios a hacer una revisión de los casos de leyes antiterroristas que se han impulsado en otras partes del mundo, y la ejemplificó citando casos como los del IRA, en Irlanda; ETA, en España, y Sendero Luminoso, en Perú. “Tenemos que ir cambiando y mejorando la estrategia. Uno no puede para matar un mosquito usar una bazuca, tenemos que elegir bien”, dijo Boric.

Con el correr de las horas, diversas voces surgieron para criticar la filtración y se iniciaron las primeras averiguaciones para dar con la identidad del legislador que filtró el audio.

“La falta se agrava más porque el propio presidente nos pidió que no grabáramos y que dejáramos nuestros teléfonos tranquilos y que no fuéramos transgresores. Era una situación que necesitaba un diálogo íntimo”, aseguró Henry Leal, diputado del partido de derecha Unión Demócrata Independiente.

“El que nada hace nada teme, pero debo decir que todos los que estábamos ahí somos sospechosos. Yo no tengo sospecha en particular porque no me di cuenta hasta que se expuso públicamente”, añadió el representante.

Soldados patrullan frente a un edificio del gobierno provincial en Arauco, en la región de La Araucanía, en el sur de Chile. (Foto AP/José Luis Saavedra, archivo)

En tanto, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, exigió profundizar en la filtración. “Denuncia de grabación ilegal de reunión con Boric por parte asistentes a reunión en Cerro Castillo que hace Tohá, no es una anécdota, es un delito grave que tiene que ser denunciado, investigado y sancionado”.

Asimismo, el propio gobierno indicó la posibilidad de entablar una querella y que se conversará con todos los asistentes a esa reunión.

“Es un tema que estamos evaluando en el Ministerio del Interior. Hay una regulación que está en el artículo 161 a del Código Penal sobre grabación sin autorización, y eso estamos evaluando”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, mientras el secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, calificó el hecho de “grave”.

“Cuando se tratan temas sensibles, como la seguridad, y alguien lo graba, podría representar un delito y también lesiona las confianzas necesarias para el diálogo”, expresó Elizalde.