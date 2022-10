Reveló lo más difícil de vivir en Estados Unidos y desató un fuerte debate: “Aquí no se da”

Rick Rivera es un latino que en sus redes sociales generó un fuerte debate acerca de lo difícil que puede ser vivir en Estados Unidos. Dio su opinión acerca de cómo se vive el llamado “sueño americano” y cuál es el aspecto más complicado en la lucha por conseguirlo. En su testimonio, alertó de que su misma experiencia podría ocurrirle a cualquier migrante. Tras ver su grabación, la reacción de los usuarios fue un tanto inesperada, pero al final su caso dejó una enseñanza para todos los que planean viajar a territorio estadounidense.

Rivera mencionó que la vida en Estados Unidos es bastante monótona, ya que la gente solo se enfoca en trabajar y regresar a sus casas para dormir. Si bien los lujos y las comodidades económicas también pesan en la balanza. Diferentes migrantes han recalcado que a veces hay aspectos que los hacen arrepentirse de la decisión de dejar su país.

“Lo que siempre falta son amigos y que la gente conviva entre sí”, fue la contundente frase con la que Rick quiso enfatizar el papel de las relaciones humanas. “Aquí no se da, ya sea por las culturas o porque somos de diferentes países”, dijo.

Lo difícil de vivir en EE.UU., según un tiktoker

Y es que en realidad no es la primera persona que piensa lo mismo. Es bastante recurrente que los extranjeros acudan a las redes sociales para evidenciar su realidad al vivir en el país norteamericano. No obstante, las experiencias personales dependen totalmente del entorno en que se desenvuelve una persona y también hay gente a la que sí le agrada el camino que tomó su vida tras dar el paso hacia la aventura.

El debate por el sueño americano

Ante la opinión del tiktoker, los temas de la diversidad y multiculturalidad fueron los que los usuarios comentaron en su cuenta @rickriveraofficial, donde posteó el video anecdotario. Algunos le dijeron que cada situación es diferente y que el tema de socializar depende de cada persona.

Otros concordaron con él y extrañaron la calidez de sus países latinos, con reacciones como: “Es el sueño americano, la jaula de oro”. En tanto que otro también apreció el no tener compañía: “Pues a veces está mejor, hay cada gente tóxica que a veces es estar solito y tranquilo”.

En su mayoría, la comunidad virtual contó sus propias experiencias en territorio estadounidense para dejar en claro que no todo es como algunos lo pintan.

Vivir en Estados Unidos o en cualquier país puede ser diferente para todos

La enseñanza que dejó su video es que la migración no tiene que ser igual para todos. Hay algunos extranjeros a quienes les fascinará y se verán realizados, pero otros querrán regresar a sus hogares. “Yo creo que depende de la persona. Yo en México tampoco le hablaba a mis vecinos”, “Pues yo tengo muchos amigos aquí en Estados Unidos, tal vez al principio sea así, pero ya después de 35 años en este país es diferente”, “Yo vivo aquí en USA y me sobran reuniones. Les hablo a todos mis vecinos. Eso depende de cada quien”, fueron los comentarios con los que la gente quiso hacerle ver a Rick que no todo es malo en EE.UU.

LA NACION