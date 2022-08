Por qué el restaurante de Salt Bae es uno de los peores para comer en Londres

Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, es el cocinero cuya técnica de agregado de sal a los cortes de carne se volvió muy viral en las redes sociales. Es además uno de los chefs más reconocidos del mundo, fama que aprovechó para instalar diferentes restaurantes de su cadena en ciudades prestigiosas. Comer en uno de sus establecimientos era uno de los mayores deseos de sus seguidores, hasta que se viralizaron las quejas de varios clientes por los altos precios.

Ahora, el establecimiento apareció en lamentables puestos de Tripadvisor, que lo ubicó en el puesto 16.970 de 17.542 entre los restaurantes de Londres y, además, se encuentra segundo entre los peores en la capital inglesa, en un listado total de 261 locales gastronómicos.

Fue hace unos cinco años cuando Salt Bae se posicionó como todo un influencer y las imágenes de su técnica para condimentar recorrieron las redes sociales, incluso personajes del mundo del deporte y el espectáculo, como Leonardo DiCaprio, Al Pacino y Diego Armando Maradona, también promocionaron sus cortes de carne.

Diego Armando Maradona en uno de los restaurantes de Salt Bae

Sus restaurantes se volvieron un anhelo para sus seguidores, hasta que la magia se esfumó de pronto con las críticas de algunos comensales que tomaron las redes para compartir su opinión. Una mujer reprochó los precios excesivos del comercio. “Pagamos 100 dólares, menos impuestos y cargos por servicio, para ver a este tipo cortar un trozo de carne como el infame Salt Bae. Fue divertido, pero lloramos un poco cuando recibimos la cuenta”, se leía en la publicación de Twitter.

La queja de una comensal del restaurante de Salt Bae

Ante esto, el nombre del cocinero se volvió tendencia, pero no por las mismas razones que en los inicios de su fama. De inmediato, decenas de twitteros comenzaron a dar su opinión y consideraron que aunque deseaban conocer al influencer, el precio no valía tanto la pena y los platos no eran tan especiales.

Esta mujer no fue la única, otro comensal publicó una fotografía del ticket de compra que le dieron cuando acudió a consumir los cortes y dejó en evidencia que cuestan cientos de dólares. Incluso hay uno que está acompañado con pan de oro de 24 kilates, cuyo precio es de 830 dólares. Ante esta situación, las reacciones de sorpresa no se detuvieron.

El ticket del restaurante de Salt Bae por el que el chef volvió a ser viral

“Es más barato volar y comer en un restaurante turco de Salt Bae que ir al de Londres”, fue la descripción con la que esta persona compartió la imagen del ticket. La cuenta final fue de poco más de 2100 dólares: 760 dólares por una pieza de carne de la casa llamada Tomahawk, 120 dólares por una hamburguesa, 30 por una burrata y casi 21 por una flor de cebolla.

Las bebidas también son otros de los elementos del menú que tienen un precio alto. Según lo que se apreció en la fotografía del ticket, el cliente gastó un total de 2182,02 dólares por una cena en el restaurante de Salt Bae.

El otro show de Salt Bae

Además de ofertar diferentes cortes de carne, el cocinero decidió poner a la venta también una experiencia de cocina en vivo, en la que sus seguidores pueden disfrutar de sus alimentos servidos directamente en la mesa en la que se los preparan, para que puedan ser testigos de todo el proceso y también de los trucos que lo volvieron popular.