Reventa de viviendas cae en junio en EE.UU.

La venta de vivienda usada cayó en junio en Estados Unidos, incluso más de lo esperado por los analistas, debido a tasas de interés altas para las hipotecas.

En proyección anual (la estimación a 12 meses de mantenerse las condiciones al momento de la medición), las ventas se ubicaron en 4,09 millones de unidades, según los datos publicados el jueves por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).

El volumen es inferior al anticipado por los analistas, que esperaban 4,2 millones de transacciones, según el consenso publicado por MarketWatch.

"Los movimientos mensuales al alza y a la baja del mercado, provocados por las fluctuaciones de los tipos (de interés) de las hipotecas, muestran hasta qué punto los compradores son sensibles a las cuestiones de poder adquisitivo", señaló en el comunicado el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun.

En términos interanuales, las ventas crecieron 2,8%.

La tasa de interés para hipotecas a 30 años, la más popular en Estados Unidos, se ubica actualmente en 6,43% en promedio, según los datos actualizados al 2 de julio por la agencia de refinanciación Freddie Mac.