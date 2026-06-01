Rick Adelman, un emblema de los banquillos de la NBA, fallece a los 79 años

El estadounidense Rick Adelman, dos veces subcampeón de la NBA y décimo entrenador con más victorias, falleció a los 79 años, informaron este lunes los Sacramento Kings, uno de los equipos a los que dirigió

"El entrenador Adelman representó lo mejor del básquet en Sacramento, y será recordado por la manera en que inspiró a quienes lo rodeaban, con humildad, integridad, bondad y una fe inquebrantable en el poder del trabajo en equipo", dijo la franquicia californiana en su mensaje

Los Kings no detallaron las causas de la muerte de Adelman, que también fue reportada por la Asociación de Entrenadores de la NBA

El técnico, cuyo hijo David Adelman dirige actualmente a los Denver Nuggets, tuvo una extensa trayectoria de 23 años como entrenador jefe en los Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets y Minnesota Timberwolves

Con los Trail Blazers disputó las finales de 1990 y de 1992, saldadas con derrotas ante los Detroit Pistons y los Chicago Bulls de Michael Jordan

En Sacramento, Adelman pilotó la época más recordada de la historia de la franquicia californiana entre 1999 y 2006

El equipo que lideraban en pista Peja Stojakovic, Chris Webber y Vlade Divac terminó en primer lugar del Oeste en la temporada regular de 2002 pero en la final de conferencia se topó con los Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, vencedores en el séptimo y definitivo partido

Su trayectoria, que concluyó con discretos pasos por Rockets y Timberwolves, registró un total de 1.042 partidos ganados en fase regular, la décima mayor cantidad de la historia

Adelman, también jugador de la NBA durante ocho años, se retiró de los bancos en 2014 e ingresó en el Salón de la Fama en 2021